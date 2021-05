L’Oktoberfest allemand annulé une fois de plus en raison de Covid-19

Après ne pas avoir eu lieu en 2020, le festival populaire devrait faire son retour en septembre. Mais les amateurs de bière devront attendre une autre année, car la situation épidémiologique en Allemagne, où 3,4 millions de personnes ont été infectées et plus de 83 000 sont décédées à cause du Covid-19, n’est pas encore sous contrôle.

«Imaginez s’il y avait une nouvelle vague qui deviendrait alors un événement super-diffuseur. La marque serait endommagée à jamais – et nous ne voulons pas de cela ». Le premier ministre de l’État bavarois, Markus Soeder, a déclaré en annonçant l’annulation de l’Oktoberfest 2021.

La distanciation sociale, les masques et autres mesures anti-coronavirus auraient été «Pratiquement impossible à mettre en œuvre» lors de l’événement, qui attire généralement quelque six millions de participants du monde entier, a souligné Soeder.

Et l’Oktoberfest est une question de liaison, pas de distanciation sociale, avec des gens se rassemblant sous de vastes chapiteaux et assis à de longues tables communes pour boire de la bière, grignoter des saucisses et écouter de la musique folk en direct.

Lors de la dernière mise en scène du festival, en 2019, il a gonflé les caisses de l’économie bavaroise de 1,23 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars). Cependant, le patron de l’Oktoberfest, Clemens Baumgärtner, a appelé la décision d’annuler l’événement de cette année «Tout à fait correct». Maintenir sa réputation de « Un festival de grande qualité et sûr » était plus important, insista-t-il.

Ce n’est pas la première fois dans les 200 ans d’histoire de l’Oktoberfest que les organisateurs ont été contraints de l’annuler en raison d’une épidémie. Une épidémie de choléra a mis fin aux plans en 1854 et 1873, tandis que la Seconde Guerre mondiale l’a stoppée pendant plusieurs années.

Un Oktoberfest alternatif devrait être organisé à Dubaï cette année, mais les organisateurs munichois ont clairement indiqué qu’ils n’avaient rien à voir avec cet événement. La semaine dernière, Baumgärtner a critiqué la tenue du festival échappé comme «Absolument absurde» et juré d’explorer toutes les options juridiques « Pour protéger l’Oktoberfest de Munich. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!