L’Oktoberfest a été organisé à la place dans la région sèche de Dubaï, mais les critiques critiquent le mouvement comme la tenue de rassemblements électoraux en Corée du Nord

Les plans pour déplacer l’Oktoberfest supprimé de Munich à Dubaï ont été comparés par les critiques allemands à la tenue de rassemblements électoraux en Corée du Nord.

Le plus grand festival de la bière au monde a été abandonné par la Bavière pour la deuxième année consécutive au milieu de la pandémie de coronavirus – mais les organisateurs veulent échanger la bratwurst contre la Burj et l’emmener aux EAU.

Getty Images – Getty

Il a été annulé par les autorités allemandes pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie[/caption]

Getty

L’alcool de renommée mondiale se tiendra cette année à Dubaï[/caption]

L’organisateur du marché de Noël de Berlin, Charles Blume, et le restaurateur basé à Munich, Dirk Ippen, ont révélé leurs plans élaborés la semaine dernière et ont l’intention d’importer de la bière bavaroise et du personnel d’attente allemand pour l’événement dans la marina de Dubaï.

Une série de célébrités seraient également invitées à l’exécution non conventionnelle de l’Oktoberfest, notamment Arnold Schwarzenegger, Pamela Anderson et Steven Seagal.

Mais tout le monde n’apprécie pas cette suggestion – les critiques ont du mal à comprendre comment le festival tapageur s’accorde avec les lois strictes et conservatrices de Dubaï.

« Un Oktoberfest à Dubaï, c’est comme une manifestation pour la démocratie à Pyongyang », a déclaré Clemens Baumgärtner, le responsable du festival.

Les plans ont été approuvés par les autorités de Dubaï, qui devraient commencer le 7 octobre et durer près de six mois, au lieu des deux semaines habituelles, selon les médias allemands.

EPA

On ne sait pas comment le festival tapageur s’intégrera dans le strict pays musulman[/caption]

EPA

Les organisateurs allemands ne sont pas satisfaits de la célébration traditionnelle qui se déroule à l’étranger[/caption]

Blume et Ippen avaient inventé l’idée en buvant des bouteilles de bière bavaroise à Dubaï, a-t-il déclaré à la station munichoise Radio Charivari.

Il a affirmé que le pays musulman avait accepté d’accueillir l’événement renommé à la condition que les participants en état d’ébriété soient emballés dans des navettes pour retourner à leurs hôtels, afin qu’ils restent hors de vue.

L’alcool ne peut être consommé que de manière privée ou dans des lieux publics agréés, et les gens doivent avoir au moins 21 ans pour boire légalement aux EAU – mais les expatriés sont d’accord pour boire un verre dans les complexes hôteliers et les hébergements privés.

L’Oktoberfest attire généralement des foules de six millions de personnes – un exploit impossible pour l’Allemagne actuellement, car certaines parties du pays restent bloquées.





Les Émirats arabes unis ont des kilomètres d’avance sur le pays européen avec les vaccinations et ont continué à mener une vie relativement « normale » tout au long de la pandémie.

Christian Schottenhamel, responsable de la tente au festival, a déclaré: «Copier quelque chose qui a été construit pendant près de deux siècles est très ambitieux; il ne peut pas remplacer l’original. »

Le journal conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung a publié une version légère du changement de lieu: «Il n’est pas nécessaire de tomber de son chameau simplement parce que quelques restaurateurs doués de Berlin (!) Et de Munich veulent mettre en place une sorte de Super League de la consommation de bière à Dubaï.

Reuters

L’événement des EAU devrait importer de la bière bavaroise et du personnel d’attente allemand[/caption]