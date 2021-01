NORMAN, Oklahoma: L’Oklahoma a connu une vague d’activité sur la liste dans les jours qui ont suivi sa victoire éclatante contre la Floride dans le Cotton Bowl.

Le receveur Charleston Rambo a annoncé son intention d’entrer sur le portail des transferts lundi sur Twitter. Il était un receveur All-Big 12 de pré-saison cette saison, mais le quart-arrière Spencer Rattler avait tendance à favoriser les autres écarts.

Rambo était surtout connu comme un speedster qui étirait les défenses. Dans sa saison la plus réussie, il a capté 43 passes pour 743 verges et cinq touchés en 2019. Il a capté 25 passes pour 312 verges cette saison. Il repart après avoir capté 76 passes pour 1180 verges et neuf touchés au cours de sa carrière de trois ans avec les Sooners.

Le quart-arrière de soutien de l’Oklahoma, Tanner Mordecai, a également annoncé son transfert à SMU et le quart-arrière de troisième chaîne Chandler Morris a annoncé son transfert à TCU. Les deux auraient probablement pris du retard sur Caleb Williams, le quart-arrière n ° 1 du consensus dans la classe 2021.

Le running back TJ Pledger devrait également être transféré. Il aurait été dans une impasse, le partant Rhamondre Stevenson revient, et l’entraîneur Lincoln Riley a récemment annoncé que le demi offensif Kennedy Brooks avait choisi de revenir pour 2021.

Brooks s’est précipité pour 2067 verges et 18 touchés au cours de sa carrière à Oklahoma. Les soutiens de première année Seth McGowan et Marcus Major se sont montrés prometteurs la saison dernière – tous deux ont gagné plus de 100 verges en mêlée dans le Cotton Bowl.

Pendant ce temps, plusieurs joueurs ont annoncé qu’ils partiraient tôt pour poursuivre une carrière dans la NFL.

Les monteurs de lignes offensifs Creed Humphrey et Adrian Ealy partent. Humphrey était une troisième équipe d’AP All-American cette saison. Ealy était une sélection de l’AP All-Big 12 de la deuxième équipe. Les deux ont accepté des invitations à jouer dans le Senior Bowl.

Le demi de coin Tre Norwood a également annoncé son intention de partir et de se préparer pour le repêchage. Le junior a renvoyé une interception pour un touché lors de la victoire du Cotton Bowl contre la Floride. Il quitte l’Oklahoma avec 111 plaqués, six interceptions et 14 passes défendues.

Ce n’est cependant pas une mauvaise nouvelle pour les Sooners. Avec Brooks, le joueur de ligne défensive Jalen Redmond choisit de revenir pour 2021. Il a dirigé l’équipe avec 6,5 sacs en 2019 et a terminé troisième de l’équipe pour les plaqués pour perte.

