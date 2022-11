L’Oklahoma se prépare à exécuter un homme pour le meurtre d’un enfant de 3 ans

OKLAHOMA CITY (AP) – L’Oklahoma prévoit d’exécuter un homme jeudi pour le meurtre par la torture du fils de 3 ans de sa petite amie en 1993.

Richard Stephen Fairchild, qui aura 63 ans jeudi, devrait recevoir une injection létale au pénitencier de l’État de l’Oklahoma à McAlester. Fairchild, un ex-Marine, a été reconnu coupable du meurtre d’Adam Broomhall après que l’enfant a mouillé le lit. Les procureurs disent que Fairchild a tenu les deux côtés de son corps contre une fournaise brûlante, puis l’a jeté sur une table. L’enfant n’a jamais repris conscience et est décédé plus tard dans la journée.

“La méthode du meurtre d’Adam ne peut être décrite que comme de la torture”, ont écrit les procureurs du bureau du procureur général de l’Oklahoma à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État, qui a voté 4 contre 1 le mois dernier contre la recommandation de clémence pour Fairchild.

Les avocats de Fairchild affirment qu’il a été maltraité dans son enfance, qu’il est mentalement malade et qu’il a des remords pour ses actes.

“Alors que le cerveau de Richard Fairchild s’est détérioré, il est tombé dans la psychose, un fait bien documenté dans ses dossiers de prison”, a déclaré Emma Rolls, l’une des avocates de Fairchild, dans une déclaration au conseil. “Pourtant, bien qu’il ait perdu le contact avec la réalité, Richard garde des remords pour son crime et continue d’avoir un casier judiciaire sans tache. Il n’y a aucune raison de principe pour l’Oklahoma de l’exécuter.

L’exécution de Fairchild serait la septième depuis que l’Oklahoma a recommencé à appliquer la peine de mort en octobre 2021. Ce serait la 16e exécution aux États-Unis cette année, dont une au Texas et une en Arizona mercredi, contre le plus bas de trois décennies de l’année dernière. 11. Une exécution était également prévue plus tard jeudi en Alabama.

Jeudi également, la Cour d’appel pénale de l’Oklahoma devrait statuer sur une demande du condamné à mort Richard Glossip pour une audience afin de déterminer si un co-accusé a cherché à se rétracter de son témoignage selon lequel Glossip l’a engagé pour tuer le propriétaire du motel Barry Van Treese. Glossip cherche également ce que ses avocats prétendent être des preuves qui ont été retenues par les procureurs, y compris des entretiens avec des témoins. Le tribunal a rejeté une demande similaire de Glossip plus tôt ce mois-ci.

Les États-Unis ont vu ces dernières années un soutien décroissant en faveur de la peine de mort dans tous les partis politiques. Environ 6 Américains sur 10 sont favorables à la peine de mort, selon le General Social Survey, une enquête sur les tendances majeures menée par NORC à l’Université de Chicago. Alors qu’une majorité continue d’exprimer son soutien à la peine de mort, la part a diminué régulièrement depuis les années 1990, lorsque près des trois quarts étaient en faveur.

Sean Murphy, l’Associated Press