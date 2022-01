L’Oklahoma procédera à la première exécution américaine de 2022

La peine capitale a été abolie dans 23 États américains, tandis que trois autres – la Californie, l’Oregon et la Pennsylvanie – ont observé un moratoire sur son application.

Le cocktail mortel est soupçonné de causer une douleur atroce aux condamnés, ce qui est interdit par la Constitution américaine. Fin octobre, un détenu a souffert de convulsions et a vomi plusieurs fois après la première injection.

Depuis, il a déposé de nombreux recours pour faire annuler sa peine, invoquant notamment des déficiences intellectuelles. Dans une pétition en ligne, ses défenseurs affirment qu’il souffre du syndrome d’alcoolisation fœtale et d’un traumatisme cérébral causé par des abus violents dans son enfance de la part de son père alcoolique.

Lors du braquage, il a ouvert le feu sur deux employés de l’hôtel. L’un est mort sur le coup et l’autre Grant a terminé avec un couteau, selon des documents judiciaires.

