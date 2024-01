L’Oklahoma pourrait voir des pluies verglaçantes dimanche qui rendraient les routes glissantes

CALENDRIER : Des pluies verglaçantes de dimanche à lundi pourraient rendre les routes glissantes dans l’Oklahoma Sabrina montre à quoi vous pouvez vous attendre dans votre région. Mise à jour : 17h22 CST le 21 janvier 2024

Une autre vague de temps hivernal s'installe dans l'Oklahoma, ce qui pourrait provoquer des routes verglacées jusqu'à lundi matin. KOCO 5 La météorologue Sabrina Bates, le temps hivernal devrait dépasser l'Interstate 35 et se diriger vers l'est jusque tard dans la nuit et lundi matin. Sabrina dit que la majeure partie sera de la pluie et de la pluie verglaçante qui gèleraient sur la chaussée. impact car les températures des routes seront dans les années 20. Des routes glissantes sont attendues dans le sud-ouest de l'Oklahoma dimanche soir, et des ponts glacés pourraient se développer. Pendant le trajet du lundi matin, des routes glissantes sont attendues. Le risque de routes glissantes et de ponts verglacés est élevé lundi matin, et Sabrina dit qu'il existe une menace moyenne d'accumulation de glace et une faible menace de pannes de courant. Sabrina montre à quoi vous pouvez vous attendre dans votre région.