L’Oklahoma modifie les critères pour les offres bibliques

Cet article a été initialement publié dans Voix de l’Oklahoma.

OKLAHOMA CITY — L’appel d’offres lancé par le Département de l’Éducation de l’État de l’Oklahoma auprès de fournisseurs de Bibles, dont beaucoup pensaient qu’il aboutirait à l’achat de Bibles affiliées à l’ancien président Donald Trump, a été modifié à la demande d’une autre agence d’État.

La demande initiale du ministère de l’Éducation visant à placer 55 000 Bibles version King James dans les salles de classe de l’Oklahoma aurait accepté uniquement des produits reliés en cuir ou dans un matériau semblable au cuir contenant également le serment d’allégeance, la Déclaration d’indépendance, la Déclaration des droits et les États-Unis. Constitution.

L’agence a annoncé mardi avoir modifié sa demande de propositions, appelée RFP, pour permettre aux documents supplémentaires d’être reliés séparément de la Bible lorsqu’ils sont fournis aux écoles. La nouvelle demande de propositions ajoute également le « prix » aux critères d’évaluation.

Le Bureau de la gestion et des services d’entreprise, qui supervise les appels d’offres et les contrats d’État, a demandé ces changements. Le ministère de l’Éducation et son chef, le surintendant de l’État Ryan Walters, se sont déclarés « heureux d’apporter » les amendements. OMES n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Rapport par Montre Oklahoma a découvert que peu de Bibles auraient répondu aux exigences initiales de l’appel d’offres, mais deux produits répondaient aux critères – tous deux étant des Bibles approuvées par la famille Trump.

Trump a gagné des honoraires pour son nom, son image et sa ressemblance pour son soutien à la Bible God Bless the USA de Lee Greenwood, d’une valeur de 60 $. Un produit similaire à 90 dollars, appelé We the People Bible, a été approuvé par Donald Trump Jr.

Walters a soutenu la réélection de l’ancien président.

Il a ordonné à tous les districts scolaires publics de l’Oklahoma de conserver une copie de la Bible dans les salles de classe comme référence historique et d’incorporer le texte chrétien dans leurs plans de cours, en particulier pour les cours d’histoire.

Walters a déclaré que le processus d’appel d’offres ne visait aucun fournisseur en particulier. Cela serait illégal.

« Il existe de nombreux vendeurs de Bibles dans ce pays qui ont la capacité de répondre à cette demande », a-t-il déclaré mardi dans un communiqué. « Le but du processus d’appel d’offres est de trouver un fournisseur capable de fournir le produit dont nous avons besoin, d’une qualité raisonnable, au meilleur rapport qualité-prix. De nombreux employés de l’État sont engagés dans un processus visant à déterminer qui sera le meilleur fournisseur, et je ne suis pas impliqué dans ce processus, comme il se doit.

Les fournisseurs ont jusqu’au 21 octobre pour soumettre des offres dans le cadre de la demande de propositions modifiée. Le soumissionnaire retenu se verra attribuer un contrat d’un an pour expédier 55 000 exemplaires de la Bible aux écoles de l’Oklahoma deux semaines après avoir reçu le contrat.

Walters a déclaré que son agence avait mis de côté 3 millions de dollars pour payer les Bibles et demandera 3 millions de dollars supplémentaires de la législature de l’État l’année prochaine. Un porte-parole de Walters a déclaré que l’agence utilisait l’argent économisé sur les coûts administratifs et de personnel. Le représentant Mark McBride salue le surintendant de l’État Ryan Walters avant une audience sur le budget de l’éducation de la Chambre le 10 janvier au Capitole de l’État. (Photo de Nuria Martinez-Keel/Oklahoma Voice)

Le représentant Mark McBride, R-Moore, demandé un avis au procureur général Gentner Drummond sur la question de savoir si le ministère de l’Éducation peut transférer des fonds d’une catégorie budgétaire à une autre sans l’approbation du législateur. McBride, qui dirige un comité de la Chambre sur le financement de l’éducation, a également demandé si cette dépense nécessiterait l’approbation de l’OMES et du secrétaire à l’Éducation du gouverneur.

La demande de propositions modifiée demande que les documents fondateurs supplémentaires soient reliés dans un matériau durable lorsqu’ils sont fournis séparément de la Bible. La Bible n’est pas autorisée à contenir des guides d’étude ni des commentaires supplémentaires, selon les documents de l’appel d’offres.

« Mon objectif numéro un est de garantir que nos salles de classe disposent de copies de la Bible afin qu’elles puissent être utilisées comme un outil approprié pour enseigner correctement et précisément aux étudiants de l’Oklahoma son influence importante dans l’histoire de notre pays et sa valeur laïque. Période », a déclaré Walters.

Cependant, plusieurs dirigeants de district ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’incorporer la Bible dans leurs programmes scolaires au-delà de ce qui est requis par les normes académiques de l’Oklahoma.

Les normes académiques exigent déjà que les écoles enseignent les religions du monde et le rôle de la religion dans l’établissement des gouvernements coloniaux américains. La loi de l’Oklahoma permet aux districts de décider de la manière dont ils enseignent les normes de l’État.

Un cabinet d’avocats spécialisé dans les écoles d’Oklahoma City, le Center for Education Law, a prédit que le mandat biblique de Walters serait « susceptible » d’aboutir devant les tribunaux. Une coalition d’organisations de défense des droits civiques, comprenant des défenseurs de la séparation entre l’Église et l’État et l’Union américaine des libertés civiles d’Oklahoma, a demandé des documents publics expliquant le budget de 3 millions de dollars et le mandat biblique.

« Détourner des millions de dollars des contribuables pour acheter des Bibles n’est rien de plus qu’une tentative flagrante de diviser les Oklahomans selon des critères religieux et de saper le système scolaire public », a déclaré Dan Mach, directeur du programme de l’ACLU sur la liberté de religion et de croyance.

