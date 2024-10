L’Oklahoma modifie la demande de Bibles qui semblait initialement correspondre uniquement à la version soutenue par Trump

OKLAHOMA VILLE — L’Oklahoma a modifié sa demande visant à placer 55 000 Bibles dans les écoles publiques qui initialement assorti une version du livre saint approuvée par l’ancien président Donald Trump.

La demande a été modifiée lundi et n’exige plus que les Bibles incluent des documents historiques américains tels que la Déclaration d’indépendance et la Constitution – des exigences qui correspondent à la « Que Dieu bénisse la Bible des États-Unis » qui Trump a approuvé cette année et qui sont plusieurs fois plus chères que des Bibles similaires qui n’incluent pas les documents américains.

La nouvelle demande indique que les documents historiques peuvent être inclus ensemble ou séparément et prolonge d’une semaine le délai de soumission des offres de fourniture des articles, du 14 au 21 octobre.

La demande fait partie des efforts du surintendant d’État Ryan Walters pour exiger des Bibles dans les salles de classe des écoles publiquesce qui a été rencontré une résistance par certains des plus grands districts scolaires de l’Oklahoma.

Walters, dans une vidéo diffusée lundi sur X, a déclaré que la Bible serait utilisée « en raison de son importance historique tout au long de l’histoire de cette nation », accusant ce qu’il a appelé les « faux médias » de mensonges sur le programme.

« Les médias de gauche détestent tellement Donald Trump et la Bible qu’ils mentiront et utiliseront tous les moyens nécessaires pour empêcher cette initiative de se concrétiser », a déclaré Walters.

Le porte-parole de Walters, Dan Issett, a déclaré dans un communiqué que les modifications apportées à la « demande de proposition » ou RFP ont été suggérées par le Bureau de la gestion et des services d’entreprise, qui émet les demandes et ont été acceptées par Walters.

« Malheureusement, il y a eu de faux rapports qui ont été répétés par de nombreuses agences de presse, soi-disant crédibles, selon lesquelles l’appel d’offres de l’État était destiné à une organisation spécifique », a déclaré Issett, notant qu’il serait préférable d’adapter la demande de manière à ce qu’une seule Bible du fabricant soit admissible. illégal.

Christa Helfrey, porte-parole d’OMES, a déclaré que les modifications avaient été apportées à la demande pour tenter d’économiser l’argent des contribuables.

« OMES a travaillé avec OSDE pour modifier l’appel d’offres afin de fournir les ressources répertoriées à un bien meilleur rapport qualité-prix aux Oklahomans », a déclaré Helfrey.

La demande initiale comprenait des exigences qui ne sont pas couramment trouvées dans les Bibles, mais qui sont incluses dans la « God Bless the USA Bible », que Trump a exhorté ses partisans à commencer à acheter plus tôt cette année sur un site Web qui vend le livre pour 59,99 $.

Les Bibles doivent être reliées « en cuir ou en matériau semblable au cuir pour plus de durabilité », selon la demande initiale.

Des Bibles similaires qui n’incluent pas la Déclaration d’indépendance ou la Constitution sont disponibles en ligne pour moins de 20 $.