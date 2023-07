L’Oklahoma exécute un homme pour le meurtre au couteau d’une femme de Tulsa en 1995

McALESTER, Okla. (AP) – L’Oklahoma a exécuté jeudi un homme pour avoir poignardé à mort une femme de Tulsa avec un couteau de boucher en 1995 après son évasion d’un centre de travail pénitentiaire.

Jemaine Cannon, 51 ans, a reçu une injection létale à 10 h 01 et a été déclaré mort 12 minutes plus tard au pénitencier de l’État de l’Oklahoma à McAlester. Il s’agissait de la deuxième exécution dans l’Oklahoma cette année et de la neuvième depuis que l’État a repris les injections létales en 2021.

Cannon a été reconnu coupable du meurtre de Sharonda Clark, 20 ans, mère de deux enfants avec qui Cannon vivait dans un appartement à Tulsa après son évasion quelques semaines plus tôt d’un centre de travail pénitentiaire dans le sud-ouest de l’Oklahoma. Cannon purgeait une peine de 15 ans pour l’agression violente d’une autre femme qui a subi des blessures permanentes après que les procureurs ont déclaré que Cannon l’avait violée et battue violemment avec un marteau à griffes, un fer à repasser et un grille-pain de cuisine.

Une cour d’appel fédérale a rejeté mercredi soir l’appel de dernière minute de Cannon demandant un sursis à exécution dans lequel Cannon prétend, entre autres, qu’il est amérindien et non soumis à la juridiction de l’Oklahoma.

Cannon a été exécuté le jour même où l’Alabama prévoyait d’exécuter James Barber pour la mort brutale d’une femme en 2001. Ce serait la première injection mortelle en Alabama après une pause dans les exécutions à la suite d’une série de problèmes liés à l’insertion des intraveineuses.

Cannon a affirmé lors d’une audience de grâce devant la commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma le mois dernier qu’il avait tué Clark en état de légitime défense.

« Je suis profondément découragé que l’acte de défendre ma vie et les actes qu’elle a initiés contre moi se soient jamais produits », a déclaré Cannon au conseil via un flux vidéo du pénitencier d’État. « La fin de la vie humaine n’a jamais été souhaitée, planifiée ou préméditée. »

L’avocat de Cannon, Mark Henricksen, a également déclaré au panel que les avocats de première instance et d’appel de Cannon étaient inefficaces pour ne pas avoir présenté de preuves à l’appui de cette affirmation. Ses avocats du procès n’ont présenté aucun témoin ni pièce à conviction et se sont reposés après que les procureurs ont présenté leur dossier, a déclaré Henricksen.

Dans une déclaration envoyée à l’Associated Press cette semaine, Henricksen a déclaré que la décision de l’État de procéder à l’exécution de Cannon équivalait à une « barbarie historique ».

« M. Cannon a enduré des abus et de la négligence pendant cinquante ans par les personnes chargées de ses soins », a déclaré Henricksen. « Il est assis dans sa cellule en prisonnier modèle. Il est presque sourd, aveugle et proche de la mort par des causes naturelles. La décision de procéder à cette exécution particulière est obscène.

Mais les procureurs du bureau du procureur général et les filles adultes de Clark ont ​​exhorté l’État à exécuter Cannon.

La fille aînée de Clark, Yeh-Sehn White, a déclaré le mois dernier à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles que Cannon n’avait jamais exprimé de remords en 28 ans pour ses actions et a exhorté la commission à rejeter la clémence, ce qu’elle a fait lors d’un vote 3-2.

« La pitié n’a jamais été donnée à ma mère », a-t-elle déclaré. « Même aujourd’hui, il blâme ma mère pour ses actions. »

L’Oklahoma utilise un protocole d’injection létale à trois médicaments commençant par le midazolam sédatif, suivi du bromure de vécuronium paralytique et enfin du chlorure de potassium, qui arrête le cœur. L’État avait l’une des chambres de la mort les plus fréquentées du pays jusqu’à ce que des problèmes en 2014 et 2015 conduisent à un moratoire de facto.

Richard Glossip n’était qu’à quelques heures de son exécution en septembre 2015 lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils avaient reçu la mauvaise drogue mortelle. On a appris plus tard que la même mauvaise drogue avait été utilisée pour exécuter un détenu en janvier 2015.

Les mélanges de drogue ont suivi une exécution bâclée en avril 2014 au cours de laquelle le détenu Clayton Lockett s’est débattu sur une civière avant de mourir 43 minutes après son injection létale – et après que le chef des prisons de l’État a ordonné aux bourreaux de s’arrêter.

