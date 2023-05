L’Oklahoma accepte de ne pas appliquer l’interdiction de soins affirmant le genre pendant qu’une ordonnance temporaire est demandée

OKLAHOMA CITY (AP) – L’Oklahoma a accepté jeudi de ne pas appliquer son interdiction des soins médicaux affirmant le genre pour les jeunes transgenres tandis que les opposants à la loi demandent une ordonnance temporaire du tribunal le bloquant.

Le bureau du procureur général et les avocats des familles et des prestataires de soins contestant l’interdiction ont déposé un accord devant le juge fédéral chargé de l’action en justice. Dans le cadre de l’accord, les deux parties ont demandé un délai supplémentaire pour déposer des mémoires dans l’affaire.

L’Oklahoma est l’un des 17 États qui ont promulgué des lois interdisant ou restreignant les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Les juges fédéraux ont bloqué l’application des lois en Alabama et en Arkansas, et plusieurs autres États envisagent cette année des projets de loi visant à restreindre ou à interdire les soins.

« Nous attendons de tous les responsables de l’État qu’ils respectent cet accord pendant que notre motion est en attente et se tiennent prêts à tenir l’État responsable et à défendre les droits de tous les Oklahomans trans, en cas d’application du SB 613 », a déclaré l’American Civil Liberties Union, Lambda Legal. et le cabinet d’avocats Jenner & Block a déclaré dans un communiqué.

Le gouverneur républicain Kevin Stitt a signé l’interdiction de l’Oklahoma en mai, et la loi est entrée en vigueur immédiatement. Les opposants ont poursuivi l’interdiction et demandent une injonction préliminaire bloquant son application.

« Le bureau du procureur général continue de remplir son devoir de défendre le projet de loi 613 du Sénat », a déclaré le bureau du procureur général Gentner Drummond dans un communiqué. « Une suspension temporaire de l’exécution laisse simplement plus de temps pour monter la défense la plus solide possible. »

Stitt avait fait de l’interdiction une priorité pour la session législative de cette année, la présentant comme un effort pour protéger les enfants. Tous les grands groupes médicaux se sont opposés à l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les jeunes, affirmant que les traitements sont sûrs lorsqu’ils sont administrés de manière appropriée.

