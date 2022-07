Loki Saison 2, date de sortie, distribution, actualités et fin expliquées

Loki reviendra pour une deuxième saison et se concentrera probablement sur le prochain grand méchant du MCU.

Cela fait un moment que l’émission centrée sur le dieu filou n’a pas été diffusée, donc si vous souhaitez savoir quand l’émission reviendra et de quoi il s’agira, lisez la suite. Vous pouvez également voir nos réflexions sur les deux premiers épisodes dans notre revue Loki.

Oui – Marvel a confirmé que Loki reviendrait dans Été 2023.

Le magazine Backstage a annoncé que le tournage commencerait cet été aux Pinewood Studios. Début juillet, Tom Hiddleston a été aperçu en train de tourner la série à Londres :

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de Loki ?

Spoilers pour la première saison de Loki ci-dessous.

De toutes les émissions MCU Disney + en 2021, Loki a sans aucun doute le plus grand impact sur la franchise. C’est à cause de la révélation de He Who Remains, joué par le brillant Jonathan Majors.

Si vous n’êtes pas familier avec la tradition des bandes dessinées, He Who Remains est une variante d’un méchant appelé Kang le Conquérant. Kang a de nombreuses versions de lui-même à travers le temps et est généralement déterminé à les dominer toutes.

La version que Loki et Sylvie ont rencontrée dans la Citadelle à la fin des temps ressemble le plus à Immortus, une version relativement juste du personnage qui veut juste ramener la chronologie à une forme ordonnée, d’où sa création de la TVA et le mensonge sur l’existence des Gardiens du Temps.

Ce faisant, il empêcherait la chronologie de se ramifier et, par conséquent, empêcherait une guerre multiverselle totale de se produire entre les différents Kangs. Il savait tout ce qui allait se passer avant que cela ne se produise, jusqu’à sa conversation avec les deux variantes de Loki.

Sylvie a décidé qu’on ne pouvait pas faire confiance à l’homme mystérieux, tandis que Loki croyait qu’il disait la vérité. Les deux se sont battus, et il semblait que Loki était sur le point de la convaincre de sa façon de penser – mais ensuite Sylvie a distrait Loki avec un baiser et l’a envoyé dans une autre chronologie et a tué Celui qui reste elle-même.

Il a déjà été confirmé que Kang le Conquérant est le principal méchant d’Ant-Man et The Wasp: Quantumania, mais nous pensons que son rôle est encore plus important que cela. Nous pourrions envisager le prochain Thanos, un méchant qui transcendera de nombreux films et émissions de Marvel.

L’écrivain en chef Michael Waldron explique plus sur Kang dans une interview sur le site Web de Marvel: “Sachant que Kang allait probablement être le prochain grand méchant de films croisés, et parce qu’il est un adversaire multiversel qui voyage dans le temps, cela l’a toujours fait. beaucoup de sens.

“J’ai inventé cette grande mythologie de la guerre multiverselle et je l’ai présentée un jour dans la salle à nos producteurs. Et ils ont dit, oui, allons-y. Nous savions que nous allions finir par rencontrer l’homme derrière le rideau.

Lorsque Loki est revenu à TVA, dans une tournure choquante, il est apparu qu’il avait été envoyé dans une chronologie complètement différente – une où son vieil ami Mobius ne l’avait même pas reconnu, et où une grande statue de Kang se tenait en plein milieu. , là où se trouvait la statue des Gardiens du Temps.

Tout ce dont Celui qui reste a mis en garde semble s’être produit. La chronologie s’est ramifiée plus de soixante fois selon Mobius, et dans la version à laquelle Loki est revenu, Kang est un leader impitoyable.

Parce que nous avons maintenant plusieurs branches du temps, cette version de Kang pourrait être différente de celle qui apparaît dans Ant-Man. Il est probable que nous verrons de nombreuses versions, créant un méchant sans fin qui peut apparaître dans de nombreux scénarios. Ce nouveau méchant a fait sauter le MCU grand ouvert.

Mais qu’en est-il des autres personnages de la série ? Le juge Renslayer est parti pour découvrir qui était responsable de la création du chaos sur la chronologie sacrée. Reste à savoir si sa recherche la mènera à Kang.

Pendant ce temps, Sylvie a été laissée à la Citadelle après avoir tué Celui qui reste. Après avoir trahi Loki, on imagine qu’une réunion entre les deux ne se passera peut-être pas aussi bien la saison prochaine, malgré leur lien plutôt fort et unique.

La deuxième saison verra probablement Loki essayer de revenir à la chronologie avec le Mobius qu’il connaît et tenter de rétablir l’ordre de Kang. Cependant, compte tenu de la façon dont ce méchant est lié à d’autres films, nous en apprendrons probablement plus sur ce que la saison 2 de Loki traitera au fur et à mesure que la phase 4 du MCU progresse.

Casting et équipe de la saison 2 de Loki

Jusqu’à présent, les membres de la distribution suivants ont été confirmés pour revenir: Tom Hiddleston comme Loki, Owen Wilson comme Mobius, Sophia Di Martino comme Sylvie / Lady Loki et Gugu Mbatha-Raw comme juge Ravonna Renslayer.

Comme Kang est désormais le grand méchant, on devrait voir Jonathan Majors faire une apparition.

Ce serait également formidable de voir des personnages de soutien revenir, comme Wunmi Mosaku en tant que Hunter B-15, et d’autres variantes de Loki telles que Richard E. Grant en tant que Old Man Loki, Jack Veal en tant que Kid Loki et Deobia Oparei en tant que Boastful Loki.

Nous nous attendons également à ce que Michael Waldron (scénariste en chef) revienne, mais nous n’avons pas encore de confirmation à ce sujet.

Malheureusement, la showrunner Kate Herron ne sera pas de retour. Herron a accordé une interview à Deadline déclarant qu’elle n’avait jamais prévu de travailler que pendant une saison et qu’elle avait d’autres projets en cours sur lesquels elle devait travailler à la place.

La majorité des épisodes de la saison 2 seront co-dirigés par l’équipe de Moon Knight, Justin Benson et Aaron Moorhead. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Somewhere in the Dirt, Spring, The Endless et Synchronic.

Comment regarder Loki

Loki est une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pouvez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction, Disney + coûte 7,99 $ / 7,99 £ par mois pour un abonnement continu et 79,99 $ / 79,90 £ pour un abonnement annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.

Nous sommes encore loin de la saison 2 de Loki sur la plateforme, mais en attendant, vous pouvez toujours regarder The Mandalorian, The Simpsons et la majorité des films Marvel.