Enfin, nous avons atteint la scène du générique de fin de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et obtenez plus de contexte sur pourquoi Loki (Tom Hiddleston) et Mobius (Owen Wilson) fouinaient en 1893.

Spoilers de la semaine : 29 juillet

Cette semaine Loki, intitulé « 1893 », nous ramène à l’époque des Expositions universelles où Victor Timely (Jonathan Majors) présente un prototype du métier à tisser temporel. Oui, le même mécanisme qui tient à peine le temps à mesure que les branches se développent, menaçant de mettre fin à la réalité. Loki se rend compte que Timely est l’une des variantes contre lesquelles Celui qui Remains l’a mis en garde, et que la menace de la dynastie Kang commence.

Avant de rattraper le Timely de 1893, l’épisode a commencé quelques années plus tôt avec Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) et Miss Minutes (Tara Strong) déposant le manuel de TVA par la fenêtre de la chambre d’un jeune Victor – un plan que Miss Les minutes expliquées sont quelque chose que Celui Qui Reste a mis en mouvement avant sa mort. L’équipe avec Ravonna et Miss Minutes est étrangement controversée, et nous découvrirons bientôt pourquoi.

De retour à TVA, l’effondrement du Temporal Loom continue de devenir incontrôlable. OB (Ke Huy Quan) explique que les branches taillées par Dox repoussent et que, sans l’aura temporelle de Celui qui reste, elles sont coincées à l’extérieur alors que les lignes temporelles nouées s’étendent. Ils ont besoin de quelque chose pour démêler le désordre. Casey (Eugene Cordero) obtient un résultat sur le pavé temporaire en suivant Miss Minutes et Renslayer et c’est là que vont Mobius et Loki.

Maintenant, dans les scènes de 1893, nous regardons la présentation où Timely présente le concept de son métier à tisser utilisant l’énergie du passé, du présent et du futur pour alimenter leur monde. Majors le considère trop comme Timely – il se passe beaucoup de choses ici qui semblent différentes de sa performance dans Quantumanieet pas d’une manière géniale, même avant d’arriver au éléphant inconfortable dans la pièce. Le rythme est perturbé dans ces scènes, les Majors coupant l’élan. Il y a de bons rythmes lorsque Timely et Renslayer se lient et semblent s’entendre avec une connexion immédiate. Mais Timely est un arnaqueur qui en regorge et fuit rapidement les investisseurs qu’il escroque – ce qui se transforme rapidement en fuite de Loki et Mobius, une fois que Renslayer le retourne contre eux, alors qu’ils essaient seulement de le ramener à la TVA pour ouvrir les pare-feu du métier à tisser avec son aura.

Image : Marvel Studios

Pendant la poursuite, Miss Minutes vit des moments amusants en étant une horloge fantôme effrayante à l’ancienne. Timely semble favoriser Renslayer, puis Loki le rattrape pour essayer de convaincre Timely de revenir avec lui. À la grande roue, de plus en plus d’investisseurs escroqués arrivent au bon moment et maintenant, Sylvie aussi. Tout tourne autour de Timely alors qu’il se retrouve coincé dans l’attraction intermédiaire. Dans une bagarre entre Sylvie et Loki, les deux débattent du droit de Timely à vivre. Loki explique qu’ils ont besoin de lui pour sauver la TVA et les délais, car s’ils ne le font pas, le libre arbitre et la vie pour laquelle Sylvie s’est battue si durement seraient éradiqués, ainsi que la vie de tous les autres. Si elle tue Victor, personne ne pourra retrouver sa vie. Le fait qu’il soit obligé de restructurer la TVA signifie que Sylvie est toujours prête à le tuer, alors Loki l’aide à s’échapper et le fantôme de Midway frappe à nouveau, remettant Timely sur les rails avec Renslayer.

Sur un ferry, Victor et Ravonna flirtent et se demandent pourquoi il est si important et comment ils pourraient travailler ensemble. Il y a un bizarre l’accent est mis sur Miss Minutes qui devient jalouse tout d’un coup. Cela fait bizarre cette saison, d’autant plus que la série a beaucoup plus joué l’ambiance entre Mobius et Loki, de voir les personnages féminins n’interagir vraiment que de cette manière mesquine négative – ce n’est pas un changement bienvenu par rapport à la première saison. Miss Minutes aide littéralement Timely à jeter Renslayer par-dessus bord, puis, dans son laboratoire privé, elle est tout d’un coup excitée par Timely, suppliant d’être mise dans un corps parce qu’elle l’aime. Il l’éteint ensuite et lui indique clairement qu’il travaille seul. C’est tout bizarre !

Loki, Mobius, Renslayer et Sylvie réapparaissent pour essayer de faire venir Timely, et ils doivent tous se battre à nouveau pour un homme qui ne représente pas encore cette grande menace que la série veut vraiment lui piéger. Sylvie l’a presque, mais renonce ensuite à le tuer car cela irait à l’encontre de sa croisade du libre arbitre : laisser Loki et Mobius l’accueillir afin qu’elle puisse s’occuper de Renslayer. Les deux (qui, encore une fois, ont du bœuf valable) se disputent et Sylvie la propulse dans le royaume en ruine de la fin des temps. Là, après avoir trouvé le cadavre de Celui Qui Remains, elle retrouve Miss Minutes, l’invoquant sur son tempad, et cette dernière la taquine en disant qu’elle connaît certains des plus grands secrets de Celui Qui Remains, y compris ceux à son sujet, suffisamment pour les obtenir. pour se retourner contre lui et ses variantes pour de bon.

D’un côté, ça fait du bien de voir ce tournant, mais de l’autre, « 1893 » regorge de ces moments bizarres mettant les personnages féminins de Loki en contradiction les uns avec les autres, ne s’alignant que lorsqu’ils sont méprisés par les personnages masculins bien plus intéressants de la série. Jusqu’à présent, ils se sentent tous unidimensionnels par rapport à la première saison – et comme Loki travaille pour essayer de mettre en place la menace de Kang au-delà des effets d’achoppement qu’elle produit ici, c’est l’une de nos plus grandes préoccupations concernant la série en ce moment.

Loki diffusé chaque semaine sur Disney+.

