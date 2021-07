Une chose que Marvel sait faire est de développer une histoire. Repensez aux jours naissants de l’univers cinématographique Marvel au début des années 2000. La soi-disant phase 1 consistait à créer la liste des super-héros avec des récits de films individuels qui s’intégreraient dans un grand film croisé: « The Avengers ». Une décennie et demie plus tard, les croisements sont dépassés, les œufs de Pâques sont attendus et une série de nouveaux films et émissions de télévision continuent de fournir un afflux d’histoires et de personnages qui se diversifient dans leurs propres univers.





On pourrait même dire que le MCU ressemble à une chronologie de branchement – ​​c’est ce que dirait un membre de la Time Variant Authority, ou TVA, la bureaucratie au centre de la série Disney + « Loki ». Parce que malgré tout le plaisir interdimensionnel de la série, « Loki », qui s’est terminé la semaine dernière, est un dialogue philosophique qui fonctionne également comme un méta-commentaire sur la narration de Marvel. Le thème central de l’émission sur la valeur de l’ordre par rapport au chaos reflète comment le MCU, au fur et à mesure qu’il se développe à travers Disney + et au-delà, présente et rompt alternativement avec les récits linéaires contenus et les types de personnages par cœur.

Bien que Loki (Tom Hiddleston), parfois l’ennemi juré et parfois l’allié des Avengers, ait été tué par Thanos dans « Avengers: Infinity War », l’Asgardien apparaît maintenant – ressuscité ! – dans sa propre série. Mais ce n’est qu’une résurrection au sens de la marque : la série est centrée sur une version antérieure de Loki, celui qui échappe à la bataille de New York, du premier film « Avengers », avec la toute-puissante boîte à lueur (connue sous le nom de Tesseract ). Son évasion avec le Tesseract provoque une branche dans la chronologie, une infraction qui le fait d’abord arrêté par la TVA puis recruté par l’un des agents du groupe, Mobius (Owen Wilson), pour aider à attraper une femme « variante » Loki (Sophia Di Martino) qui a enfreint les règles de autre délais. D’une manière inspirée, quoique maladroite, Freudien twist, les deux Lokis tombent amoureux l’un de l’autre et s’associent pour démanteler la TVA avant de finir par se retrouver en désaccord.

Dès le début, « Loki » était un ajout étrange au MCU car, comme le récent film « Black Widow », il essayait rétroactivement de redonner une histoire et une croissance à un personnage qui était déjà mort dans la chronologie centrale du MCU. Plus intrigant, il a repositionné un personnage qui avait été un antagoniste et un repoussoir pour Avengers comme son frère adoptif, le golden boy nordique Thor, en tant que héros de sa propre histoire, celle qui a sapé ce que nous avions déjà vu se produire dans la franchise.