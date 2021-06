Loki a les débuts MCU Disney + les plus forts que nous ayons vus jusqu’à présent

Les deux premiers épisodes de Loki incarnent ce qu’est le personnage : malice, mystère et chaos.

Réalisé par Kate Herron et écrit par Michael Waldron, Loki est la troisième série MCU en direct sur Disney Plus, qui devrait faire ses débuts demain. Cela fait suite à Avengers: Fin de partieLe vol dans le temps, commençant avec la capture de Loki par la Time Variance Authority (TVA) – une organisation qui supervise l’ordre des différentes chronologies à travers la galaxie.

Comme les autres séries Marvel sur Disney Plus, il profite de l’occasion pour expérimenter. Pensez-y comme à une émission policière, sauf qu’elle se déroule à l’intersection entre l’espace et le temps, et que le narrateur est très peu fiable. Ce spectacle n’a pas peur de devenir bizarre – « Holding Out For A Hero » de Bonnie Tyler accompagne l’une des principales scènes de combat.

Loki est l’un des personnages les plus anciens de l’univers Marvel, mais il a généralement été soit l’acolyte, soit le genre de méchant qui sert principalement à servir l’intrigue d’autres personnages. Voir un scénario du point de vue du dieu de la malice est rafraîchissant et apporte une sensation légèrement plus sombre au MCU.

Tom Hiddleston revient dans une version non rachetée de Loki de The Avengers (2012) comme s'il enfilait un vieux manteau familier. Ce Loki vous fait constamment vous demander quelles seront ses prochaines actions, et met même le public en doute sur qui d'autre nous pouvons faire confiance.







La star de la série est également productrice exécutive de la série, et Kate Herron a expliqué à Entertainment Weekly comment il avait éduqué l’équipe créative sur la mythologie du dieu nordique dans sa propre » école Loki « . L’amour et l’attention aux détails que Hiddleston a pour ce rôle sont très clairs à travers sa performance stellaire.

Le protagoniste est très différent de Wanda, Vision, Sam et Bucky, car le public de Marvel connaît mieux qui est Loki et ce qui fait vibrer Dieu. Cependant, comme la personnalité de Loki est si complexe, son comportement est aussi le plus difficile à prévoir, et donc le plus intéressant à suivre.

Lorsqu’il est associé à Owen Wilson en tant qu’agent TVA Mobius, vous formez un duo formidable et dynamique. J’étais un peu sceptique quant au casting de Wilson compte tenu de son histoire de jouer des rôles très similaires. Cependant, jusqu’à présent, il a réussi à transmettre cette sensation d’enquêteur exaspéré avec une touche de charme.

C'est aussi agréable de regarder quelqu'un qui est capable non seulement d'attraper une balle courbe de Loki, mais d'en servir une en retour. Je suis impatient de voir comment le personnage de Mobius progresse et se connecte avec l'Asgardien.







L’épisode d’ouverture imite beaucoup le style vif d’esprit de Taika Waititi et James Gunn. Le rythme semble le plus naturel de tous les ouvreurs jusqu’à présent – ​​un juste équilibre entre le bourrage d’informations de The Falcon et The Winter Soldier et la combustion super lente de WandaVision.

Comme cette émission Disney + a été confirmée par Kevin Feige comme ayant le plus d’impact sur le MCU dans son ensemble, il y a beaucoup de temps passé à établir comment la TVA s’intègre dans le récit global de l’épisode un. Cependant, comme cela est également lié au récit émotionnel et au motif de Loki, cela ne ressemble pas à un dépotoir d’exposition.

Cela signifie que l’épisode deux peut se concentrer davantage sur le voyage dans le temps, la bromance réticente entre Loki et Mobius, et laisser tomber d’énormes révélations pour l’avenir de la série. C’est certainement l’épisode le plus fort de la paire, et je ne peux qu’espérer que l’histoire continue de progresser à partir d’ici.

Loki fait également un très bon travail en ce qui concerne la construction du monde. Le cadre de la TVA n’est pas vraiment facile à imaginer, mais l’environnement créé par Marvel est à lui seul un lieu emblématique.

Je dirai cependant que les effets spéciaux et CGI sont parfois un peu compliqués – il est probable qu'une partie du budget de Disney ait été consacrée à certaines des choses spectaculaires vues dans d'autres émissions Marvel plus tôt cette année.







Le score n’est pas seulement un élément marquant de la série, mais un joyau de toute la franchise. Celui-ci est composé par Natalie Holt, qui a précédemment créé de la musique pour Wallander de la BBC et a travaillé sur des titres tels que Victoria et Paddington. Les notes qui s’entrechoquent des cordes créent un son unique et mémorable qui correspond à la nature bizarre et intrigante de Loki.

Le faucon et le soldat d’hiver était un retour à la structure Marvel facile à regarder et sûre qui fonctionne pour les publics anciens et nouveaux. Loki, cependant, est un joyau pour les fans de la série de super-héros – mais sera probablement difficile à suivre pour les nouveaux téléspectateurs.

Il y a beaucoup de références et d'œufs de Pâques qui ont fait crier la fangirl de super-héros en moi, mais si vous n'êtes pas familier avec la trajectoire de Loki en tant que personnage – et les chronologies entrelacées dans le MCU – alors cette émission ne vous tiendra pas la main. Il récapitule les points de l'intrigue au centre de l'arc de Loki, mais les références à Infinity Stones et à Asgard ne peuvent pas être expliquées en une ligne ou deux.







Les thèmes du but, de l’identité et de la croyance sont semés très rapidement dans les débuts du spectacle. Hiddleston a déclaré à Empire que le noyau de Loki explore « les nombreux soi que nous sommes » et porte le physique et la personnalité de Loki à un tout autre niveau.

Mais il ne s’agit pas seulement de la façon dont vous êtes perçu par les autres – il s’agit de la façon dont vous vous percevez. C’est un peu ahurissant de voir Loki se débattre avec les nombreux aspects de son identité, et finalement décider comment ces traits façonnent ses actions dans le monde qui l’entoure.

Pour les fans de Marvel, Loki a probablement l’ouverture la plus forte à ce jour. Voir les histoires que nous connaissons si bien racontées d’un point de vue plus anti-héros et explorer comment les pouvoirs uniques de Dieu influencent à la fois la chronologie du MCU et l’histoire dans son ensemble est une joie absolue.

Si vous êtes quelqu’un qui vient juste de se lancer dans le battage médiatique de Marvel Disney + et que vous n’êtes pas très familier avec les films, alors cela peut être un spectacle un peu plus difficile à comprendre. Il s’appuie sur des récits semés dans trois films Avengers et fait également allusion à la trilogie Thor.

Néanmoins, les émissions Marvel Disney Plus sont à leur apogée lorsqu’elles abandonnent la formule traditionnelle et embrassent l’étrange – et Loki en est le parfait exemple. Plus il y a de mal, mieux c’est.

Le premier épisode de Loki fait ses débuts demain sur Disney+ à 8h GMT/12h PST.