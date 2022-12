Lokavant lève 21 millions de dollars pour une plateforme de données d’essais cliniques

Lokavant, qui fournit une plate-forme d’analyse de données pour les essais cliniques, a levé 21 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par Edison Partners.

Roivant Sciences, qui construit des entreprises de technologie de la santé et de biotechnologie appelées “Vants”, a participé à l’augmentation. Lokavant a été incubé à Roivant et a piloté sa plateforme avec certaines des autres entreprises biotechnologiques de la société.

Dans le cadre de la collecte de fonds, Gregg Michaelson, associé général d’Edison, rejoindra le conseil d’administration de Lokavant.

CE QU’ILS FONT

Lokavant propose un référentiel de données centralisé pour la gestion des essais cliniques. La plate-forme permet aux utilisateurs de saisir différents types et sources de données et d’afficher des visualisations.

Ils peuvent également utiliser des applications qui visent à anticiper les événements futurs et à atténuer les risques, fournir un aperçu des performances de l’étude et utiliser des données tierces et Lokavant pour prédire à l’avance les performances de l’essai clinique.

La startup a déclaré qu’elle utiliserait le capital pour renforcer ses équipes commerciales et accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités pour la plate-forme.

“Particulièrement dans l’environnement difficile de collecte de fonds d’aujourd’hui, cette étape témoigne de la capacité de notre plateforme à résoudre les problèmes importants présents dans la planification et la conduite d’essais cliniques mondiaux complexes”, a déclaré le PDG et cofondateur de Lokavant, Rohit Nambisan, dans un communiqué. “Avec une croissance significative en 2022, nous sommes ravis d’étendre notre écosystème de données et d’accélérer notre stratégie de mise sur le marché, en nous associant aux meilleures organisations pharmaceutiques et biotechnologiques sur leurs défis les plus urgents en matière de planification et d’exécution d’études.”

APERÇU DU MARCHÉ

Lokavant lancé début 2020, annonçant un accord de licence d’entreprise pluriannuel avec l’organisation de recherche clinique Parexel. La société s’est également associée à une société d’essais cliniques décentralisée FIL DE DISCUSSIONCRO ERGOMÉDet plateforme de réseautage et de données des professionnels de la santé H1.

Roivant récemment lancé une nouvelle société avec Pfizer s’est concentré sur le développement et la commercialisation d’un nouveau médicament contre la colite ulcéreuse. En novembre, Roivant confirmé il avait licencié 12% de son personnel pour étendre la piste de trésorerie de l’entreprise.