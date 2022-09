L’Okanagan Water Board se prépare aux effets du changement climatique – Kelowna Capital News

Le changement climatique est là, mais sommes-nous prêts à nous adapter à l’impact d’événements météorologiques changeants et plus extrêmes ?

C’est la question à laquelle les politiciens continuent de se débattre, mais pour l’Office des eaux du bassin de l’Okanagan, débattre des réalités du changement climatique n’est plus un problème, mais plutôt de savoir comment les communautés de la vallée de l’Okanagan seront préparées et réagiront aux événements météorologiques intenses.

“Nous ne sommes pas vraiment prêts pour cela”, a déclaré Anna Warwick Sears, directrice exécutive de l’OBWB, lors de son assemblée générale annuelle au début du mois.

“Nous prenons tellement de choses pour acquises… Mais le changement climatique est là et c’est un problème clair et actuel.”

Au cours de la dernière décennie, Warwick Sears a déclaré que l’Okanagan avait ressenti l’impact des incendies de forêt et des inondations des événements météorologiques extrêmes, et que cela devenait de plus en plus évident à l’échelle mondiale.

Elle souligne les inondations au Pakistan qui ont touché 33 millions de personnes et les pressions sur le déclin du système du fleuve Colorado aux États-Unis, qui est la principale source d’eau pour de nombreux États du sud-ouest.

“Nous n’avions jamais imaginé que nous manquerions un jour d’eau et nous parlons maintenant de millions de personnes touchées par des conditions météorologiques extrêmes”, a-t-elle déclaré.

« Et nous avons vu certaines des pires inondations de mémoire récente ici en Colombie-Britannique, ce qui était vraiment troublant avec ce qui est arrivé à la rupture des infrastructures routières et aux inondations à Princeton et Merritt.

“Ces problèmes ne vont pas disparaître et nous devons travailler sur la façon de les gérer.”

Warwick Sears a déclaré que le coût des dommages causés par les inondations au cours des 30 dernières années au Canada a atteint 139 milliards de dollars. L’OKWB poursuit des objectifs dans plusieurs directions pour aider à préparer le bassin versant de l’Okanagan au changement climatique et aider à atténuer ou à minimiser les dommages potentiels.

L’une des étapes est la cartographie infrarouge des inondations, qui identifie les zones potentielles vulnérables aux inondations et inventorie ce qui reste des plaines inondables naturelles, dont plus de 80 % ont été perdues au profit du développement au bord du lac.

Un autre est un aperçu complet des procédures réglementaires et de l’infrastructure du lac Okanagan, composé de 18 études distinctes, dont certaines sont déjà en cours, pour parvenir à une solution finale sur la façon de gérer plus efficacement le niveau du lac à l’avenir.

L’aspect clé de cela sera le besoin inévitable de remplacer le barrage désuet de Penticton, construit dans les années 1970, qui contrôle les niveaux d’eau aux extrémités nord et sud du bassin versant du lac Okanagan.

Le barrage est incapable de s’adapter rapidement aux changements de niveau d’eau causés par les événements météorologiques en raison de ses limites structurelles, alors qu’en même temps, les conflits entre les besoins des poissons au sud de Penticton et la protection potentielle des inondations des infrastructures communautaires et des maisons au bord du lac au nord de Penticton posent un problème. défi.

“C’est compliqué, mais ce sont des problèmes que nous devons résoudre et trouver des solutions au cours de la prochaine décennie”, a déclaré Warwick Sears.

Des études hydrologiques sont également en cours et axées sur l’analyse des efforts d’atténuation nécessaires pour les cours d’eau et les affluents qui se jettent dans le lac Okanagan.

Et des efforts de revitalisation des zones humides sont en cours pour compenser la perte de 84 % des zones humides des plaines inondables perdues à cause du développement, avec le premier effort important du district régional de South Okanagan pour faire revivre une zone humide perdue le long de la rivière Okanagan.

“Ce projet de zone humide qui a été un concept de 10 ans dans la fabrication. Si nous pouvions réduire le calendrier de ces projets et les réaliser plus tôt, avec un financement adéquat, nous pourrions faire beaucoup plus », a déclaré Warwick Sears.

Inondations en Colombie-Britannique 2021District régional du centre de l’OkanaganVille de Kelowna