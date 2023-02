L’Okanagan, un “point chaud” pour le tabac de contrebande

Les propriétaires de dépanneurs de la Colombie-Britannique tirent la sonnette d’alarme sur le fait que des criminels utilisent les routes de la province pour transporter du tabac illégal et probablement d’autres marchandises illicites à un rythme alarmant dans toute la région de l’Okanagan.

La GRC de Vernon-North Okanagan a récemment publié des détails sur un contrôle routier qui a conduit la police à saisir près de 1,5 million de cigarettes de contrebande à Vernon le 8 janvier.

Alors que les propriétaires de dépanneurs de la Colombie-Britannique sont reconnaissants que la police continue d’enquêter sur cet incident grave, les propriétaires de magasins demandent au ministre de la Sécurité publique de la province d’intervenir et de prendre l’initiative de rendre la Colombie-Britannique plus sûre pour tous.

La Retailers Alliance 4 Safe Communities (RA4SC) demande au ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, de reconnaître publiquement qu’il s’agit d’un problème grave qui préoccupe le gouvernement de la Colombie-Britannique et de mettre sur pied de toute urgence un groupe de travail sur la prévention du tabac de contrebande.

«Nous croyons qu’un groupe de travail sur la prévention de la contrebande est la première étape pour lutter contre l’achat et la vente de tabac illicite dans notre province et trouver un moyen ensemble de mettre en œuvre une application plus stricte et des sanctions pour ceux qui enfreignent la loi», a déclaré l’alliance dans un communiqué de presse.

L’Okanagan a été désignée comme un point chaud pour l’achat et la vente de tabac de contrebande et l’alliance affirme que le tabac de contrebande invite les activités criminelles dans la province et favorise un terreau fertile pour d’autres activités dangereuses telles que le trafic de drogue, d’êtres humains et d’armes.

