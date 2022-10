L’Okanagan Symphony touche une corde sensible au sujet du suicide – Kelowna Capital News

Le sujet sensible du suicide prend la scène avec l’Orchestre symphonique d’Okanagan ce week-end.

L’émission d’ouverture de la saison de l’OSO comprend un article écrit sur la vidéo virale qu’Amanda Todd a réalisée juste avant sa mort par suicide.

Intitulée My Name is Amanda Todd, la pièce a remporté le prix Juno de la meilleure composition en 2018. Le persécuteur de Todd vient d’être condamné en Colombie-Britannique la semaine dernière à 13 ans de prison.

La pièce d’ouverture n’est qu’un moment fort du spectacle, intitulé Mind Games, avec la célèbre pianiste canadienne Angela Cheng. Le spectacle a lieu à Kelowna le vendredi 21 octobre à 19 h 30, à Penticton le samedi 22 octobre à 19 h 30 et à Vernon le dimanche 23 octobre à 19 h.

Cheng est une musicienne célèbre qui fait un clin d’œil historique à une femme prodige de la musique d’une époque où les femmes étaient rarement autorisées à faire leur marque aux yeux du public. Elle-même pianiste acclamée et compositrice très appréciée au XIXe siècle, le Concerto pour piano en la mineur est la seule œuvre survivante de Clara Schumann impliquant un orchestre. Symphonie n° 4 en ré mineur, op. 120 par le mari bien-aimé de Clara, Robert, complète ce programme de la soirée d’ouverture.

Mind Games est le premier d’une saison pleine de premières apparitions de plusieurs artistes distingués et du retour d’un certain nombre de favoris du public.

“Notre répertoire est un équilibre entre les joyaux traditionnels du canon orchestral standard et les nouvelles œuvres des compositeurs d’aujourd’hui”, a déclaré Rosemary Thomson, directrice musicale de l’OSO. “Je suis particulièrement ravie de présenter des compositions de compositrices dans tous nos programmes principaux.”

La saison des spectacles comprend Bird’s-Eye View avec Guy Few en novembre, Comfort and Joy avec le Ken Lavigne et l’Okanagan Children’s Choir en décembre, Round Dance avec Chris Derksen en janvier, Musical Giants avec Jaeden Izik-Dzurko et l’Okanagan Symphony Youth Orchestra. en février, Symphony Classics avec Adrian Anantawan en mars, Orchestral Rock Odyssey avec le Gary Cable Project et les Spectrum Singers en avril et Northern Lights avec Ariel Barnes et le chœur OSO en mai.

Les billets pour Kelowna et Penticton sont disponibles à la billetterie du théâtre communautaire de Kelowna au 250-469-8940; pour Vernon, contactez Ticketseller au 250-549-7469.

Il existe des forfaits d’abonnement flexibles et des options pour profiter de la symphonie à un prix inférieur.

