L’Okanagan Symphony Orchestra apporte la joie des Fêtes dans l’Okanagan

L’Okanagan Symphony Orchestra (OSO) apporte “confort et joie” à la saison des fêtes.

Cette année, l’orchestre composé du ténor Ken Lavigne et de l’Okanagan Children’s Choir fera escale à Kelowna, Penticton et Vernon pour chanter les chants de Noël préférés de tous.

“La musique est une partie si importante de la célébration des vacances, et ce depuis des siècles”, a déclaré la directrice musicale de l’OSO, Rosemary Thomson. “Ajouter des voix à l’orchestre est la façon ultime de chanter pendant la saison et je suis ravi que Ken Lavigne, de la Colombie-Britannique, se joindra à l’Okanagan Children’s Choir et à l’OSO pour notre concert à cette période magique de l’année.”

Lavigne est membre fondateur des ténors canadiens, ainsi que du timbalier de l’OSO, Dominique Bernath.

“J’aime tant de choses à propos de la période des fêtes, le lait de poule, les lumières, mais j’aime particulièrement la musique et tous les souvenirs qui viennent de cette période de l’année”, a déclaré Lavigne. “Je suis tellement excitée de jouer avec l’OSO et l’Okanagan Children’s Choir.”

C’est aussi la quatrième fois que l’Okanagan Children’s Choir fait avec OSO.

Le spectacle a lieu le :

• Vendredi 16 décembre à 19 h 30 au Kelowna Community Theatre

• Samedi 17 décembre à 19h30 au Cleland Community Theatre

• Dimanche 18 décembre à 14 h au Vernon and District Performing Arts Center

Les billets pour les spectacles de Kelowna et Penticton sont disponibles au 250-469-8940 et au 250-549-7469 pour le spectacle de Vernon.

