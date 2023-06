L’Okanagan se rapproche d’un autre centre de tennis intérieur

Le club de tennis Lakeview Heights (LHTC) à West Kelowna met en branle les plans pour ériger une installation de tennis intérieure au club.

LHTC s’associera aux Clubs de tennis du Canada (TCC) pour ajouter une zone de tennis intérieure accessible et abordable pour que les membres puissent profiter du jeu en toutes saisons.

Dans une proposition qui a été soumise en février, le club cherche à faire en sorte que quatre de ses huit courts soient recouverts d’une « structure à air », dans le cadre de la première phase.

« La structure gonflable serait retirée à la fin de l’hiver », indiquait la proposition. « Permettre au LHTC de maintenir l’opération actuelle de printemps et d’été inchangée, avec un tennis abordable et des vues dégagées. »

S’il y a une demande refoulée pour une utilisation pendant les mois d’hiver, les quatre autres courts seraient couverts, dans une approche de phase deux.

TCC financerait entièrement le projet et exploiterait l’installation, contribuant à 60 % des dépenses d’entretien tout au long de l’année.

À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul terrain couvert accessible pour 50 000 Canadiens, ce qui place le Canada au dernier rang des pays développés à cet égard. L’objectif de Tennis Canada est d’avoir un court intérieur pour 12 500 résidents.

L’Okanagan est bien en deçà de ces normes.

Actuellement, Kelowna n’a que trois courts couverts (situés au Global Fitness and Racquet Centre), dont aucun n’est accessible amicalement. Il n’y a actuellement aucun terrain couvert à West Kelowna et à Penticton. Les courts intérieurs les plus proches de Vernon sont à Predator Ridge (deux) alors qu’il y en a trois au Salmon Arm Tennis Club.

Le LHTC tiendra une assemblée générale spéciale avec ses membres le samedi 1er juillet pour voter en faveur de la proposition. Le conseil d’administration a déjà approuvé la proposition, mais elle doit être votée par ses membres, conformément aux statuts du club.

Si elle est approuvée, la nouvelle structure pourrait être érigée à temps pour l’hiver, car la proposition prévoit un délai de quatre mois entre la planification et l’installation.

