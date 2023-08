L’Okanagan se libère avec la semaine de sensibilisation aux danses sabots, rondes et carrées

Enfilez vos sabots et soyez prêt à faire tourner votre partenaire, alors que la toute première Semaine de sensibilisation à la danse carrée, ronde et sabot bat son plein.

La province a déclaré la semaine de liberté du 27 août au 2 septembre.

Les trois formes de danse « aident à soulager le stress et à développer la flexibilité, la force et la coordination », selon la proclamation officielle fournie par la province. « Les danses carrées, rondes et sabots permettent aux danseurs de rencontrer et de profiter de la compagnie de personnes de tous horizons. »

À Vernon, un nouveau programme, intitulé Social Square Dancing, aura lieu à 19 h à partir du jeudi 7 septembre au Centre d’activités Halina. Contactez Roxanna au 250-540-9877 pour plus d’informations.

Les séances de danse en rond, qui consistent en des danses de salon sur des signaux live, débuteront également le dimanche 24 septembre à 15 h 15 au Centre Halina. Contactez le 250-542-3568 pour plus d’informations.

Dans la région de Kelowna et de West Kelowna, des cours de danse des sabots sont prévus en septembre, mais les incendies de forêt ont perturbé les horaires. Contactez Barb, leader d’Okanagan Cloggin’ au 250-768-8557 ou [email protected].

@B0B0Assman

[email protected]

