L’Okanagan Nation Alliance demande une enquête sur le placement en famille d’accueil après une affaire frauduleuse de travailleur social – Kelowna Capital News

Quelques mois après la révélation des dégâts causés par un travailleur social frauduleux, l’Okanagan Nation Alliance réclame une enquête publique.

L’Okanagan Alliance demande une enquête approfondie sur les «circonstances entourant la fraude et le vol que Saunders a pu commettre», ainsi qu’un examen du ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD).

Robert Riley Saunders a été condamné à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation de fraude, d’abus de confiance et d’utilisation d’un faux document le 25 juillet, à l’issue d’un long procès devant la Cour suprême de Kelowna.

Au début de sa carrière, Saunders a forgé un diplôme en travail social pour obtenir un emploi. Il n’a jamais fréquenté l’école en tant que travailleur social et a été embauché par le personnel du MCFD qui n’a pas vérifié correctement ses diplômes, a déclaré la BC Association of Social Workers dans un communiqué de presse.

Alors qu’il travaillait au ministère du Développement de l’enfance et de la famille en tant que travailleur social, Robert Riley Saunders a volé environ 461 000 $ qui étaient destinés à plus de 107 jeunes vulnérables, principalement des Premières Nations, dont il s’occupait.

En tant que préposé à la tutelle de la jeunesse, Saunders a créé 24 comptes bancaires conjoints avec le jeune sur lesquels il déposait des fonds destinés au jeune. Il transférerait ensuite les fonds sur son compte bancaire.

Saunders créerait alors des documents supplémentaires pour donner l’impression que les jeunes recevaient les chèques.

Le 20 mai, un juge de la Cour suprême de Kelowna a statué que le détournement de fonds avait eu un impact négatif sur le jeune sous la garde de Saunders, un facteur aggravant de l’affaire que Saunders a nié à plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire lors de la précédente audience Gardiner.

“M. La boussole morale et éthique de Saunders était aussi bonne qu’il pouvait s’en tirer », a déclaré le juge Wilson.

À la suite de l’enquête, la nation Okanagan souhaite que des recommandations de changement soient faites, afin de s’assurer que la fraude interne non détectée du MCFD ne se reproduise plus.

L’Alliance a déclaré qu’elle exigeait que des changements systémiques soient apportés au système de protection de l’enfance en Colombie-Britannique, afin d’accroître la sécurité et de remplir l’obligation de réconciliation que le MCFD a avec les Premières Nations et les peuples autochtones.

