L’Okanagan connaîtra des conditions météorologiques estivales communes, mais «dangereuses»

Une brève pause de la chaleur extrême de l’Okanagan semble être en route, mais cela ne signifie pas qu’il s’agira forcément d’une séance de récupération ordinaire.

Après une semaine de températures comprises entre 35 ° C et 39 ° C, les experts s’attendent à des orages potentiels et à des journées plus fraîches dans la région à partir de jeudi, un schéma estival courant immédiatement après une vague de chaleur.

« C’est une tendance que nous voyons chaque été, mais elle pourrait aussi être dangereuse », a expliqué Bobby Sekhon, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. “Avoir toute cette chaleur qui assèche tout et avec beaucoup d’énergie dans l’atmosphère… une fois que l’air froid se déplace pour déstabiliser l’atmosphère, cela peut provoquer des orages et des éclairs assez intenses.”

Les températures à Penticton, Kelowna, Vernon et Salmon Arm devraient chuter jusqu’à 18 ° C avant le week-end, et le nombre de précipitations devrait varier dans la région.

“Même avec cet événement à venir avec demain, nous ne nous attendons pas à beaucoup de précipitations dans le sud de l’Okanagan, mais dans des endroits comme Vernon et Salmon Arm, c’est à ce moment-là que vous pourriez voir quelques millimètres de précipitations”, a déclaré Sekhon.

Le météorologue basé en Colombie-Britannique a ajouté que les orages, la foudre et les rafales de vent sont tous des phénomènes courants une fois qu’une vague de chaleur se termine.

Pourtant, les habitants de l’Okanagan ne devraient pas s’attendre à ce que les températures supérieures à la moyenne appartiennent encore au passé.

“Il reste encore beaucoup d’été”, a déclaré Sehkon. “Il semble que nous revenions aux années 30 la semaine prochaine et il est encore possible que les avertissements de chaleur reviennent.”

Bien que les orages et les éclairs soient toujours remarquables, le fait de se produire après une importante vague de chaleur est ce qui devrait le plus préoccuper les habitants de l’Okanagan avant jeudi matin, selon Sekhon.

“Chaque fois que vous avez une période aussi sèche suivie d’éclairs, cela peut être préoccupant”, a-t-il déclaré.

Après le maximum de 31 °C de mercredi à Penticton, les météorologues prévoient une baisse de huit degrés et une probabilité de 30 % d’averses d’ici jeudi.

Contrairement à Peach City, les habitants du centre et du nord de l’Okanagan, ainsi que du Shuswap, peuvent s’attendre à un risque plus élevé d’averses et à une baisse de température d’environ six degrés.

“Quand le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur”, a rappelé Sekhon.

