L’Okanagan College s’engage à soutenir les efforts contre les feux de forêt

La communauté OC a été occupée cette semaine, mobilisée pour soutenir les efforts contre les incendies de forêt dans leurs communautés et soutenir les amis, la famille et les voisins de différentes manières.

L’annulation de l’événement Connections de cette semaine au Okanagan College, un événement organisé par les employés pour lancer la nouvelle année scolaire, a signifié que des dons opportuns de déjeuners et de collations ont été versés aux personnes qui soutiennent les efforts contre les incendies de forêt dans la vallée de l’Okanagan.

Ce n’était qu’un exemple des nombreux efforts déployés par la communauté OC dans ses communautés. Merci à tous ceux qui nous aident et surveillent cet espace pour plus d’histoires de notre communauté, y compris des repas spéciaux préparés par les chefs de notre école de chefs.

Une fois que le comité Connections a décidé qu’il était prudent d’annuler l’événement de deux jours prévu plus tôt cette semaine, l’équipe est passée à l’action, livrant des déjeuners ainsi que des plateaux de nourriture, des plateaux de fruits, de la viande et du fromage aux bénévoles travaillant pour soutenir les incendies de forêt à Kelowna. , West Kelowna et Lake Country.

Le comité Connexions tient à remercier le fournisseur de déjeuners Fezziwig’s Bakery et le fournisseur de plateaux de collations le Marmalade Cat Café, qui ont tous deux fait un excellent travail en emballant les déjeuners avec des couverts en bois, etc. et en permettant une distribution et un transport faciles.

« Nous savons que nos employés soutiennent leurs communautés de différentes manières. Nous étions donc heureux de pouvoir fournir de la nourriture à nos précieux secouristes. Il a été très bien accueilli et nous tenons à remercier tout le monde pour tous ses efforts », a déclaré Dean Warner, président du comité organisateur de Connections. « Un merci tout particulier à Angie March, membre du comité, qui est intervenue dans un délai très court pour organiser toute la logistique afin que la nourriture soit livrée dans les délais. »

