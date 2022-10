L’Okanagan College organise une soirée de financement «Slumber» Dragons ‘Den – Kelowna Capital News

L’entreprise de Kelowna, Second Slumber, s’est associée à l’Okanagan College pour organiser un événement de collecte de fonds comprenant une projection de l’apparition de l’entreprise sur Dragons’ Den.

L’épisode de la société sera diffusé sur la populaire émission de télévision de la CBC le 3 novembre, et les fans et amis pourront voir l’émission lors de l’événement du Collège Okanagan le même jour à 20 h (HNP). L’équipe de Second Slumber comprend l’ancien professeur d’OC Rick Maddison et emploie également plusieurs étudiants et anciens élèves actuels d’OC.

Second Slumber a présenté son modèle commercial aux Dragons en mai de cette année pour obtenir un financement permettant d’amplifier l’activité. Second Slumber réutilise des matelas légèrement usagés qui ont été retournés aux détaillants dans un délai de 100 nuits et les revend à des prix inférieurs.

Cela offre aux familles dans le besoin une meilleure nuit de sommeil, évite que les matelas ne se retrouvent dans les décharges et certifie les fabricants de matelas en tant que détaillants zéro déchet.

La collecte de fonds comprendra des accords mets et boissons locaux, et l’entreprise verse une partie du produit de chaque matelas vendu à l’Association canadienne pour la santé mentale à Kelowna.

Pour acheter des billets ou faire un don à la collecte de fonds, rendez-vous sur trellis.org/dragonsdenatoc.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

