L’Okanagan College embauche un nouveau doyen des sciences et de la technologie

Les progrès technologiques se produisent actuellement à un rythme que beaucoup estiment supérieur aux capacités des normes d’éthique et d’intégrité professionnelle à suivre.

Mais la Dre Halia Valladares Montemayor, la nouvelle doyenne des sciences et de la technologie du Collège Okanagan, affirme que même si le changement technologique évolue rapidement, ce changement s’accompagne de nouvelles possibilités de carrière pour les étudiants de niveau postsecondaire.

« La réalité pour nous tous est qu’il est là pour rester, mais nous ne faisons que commencer à comprendre comment tout cela fonctionnera », a déclaré Valladares Montemayor.

« Les progrès technologiques évoluent rapidement, mais je pense que nous, en tant qu’éducateurs, devons l’adopter. »

Elle a été à l’avant-garde de l’industrie technologique dans sa propre formation et ses activités professionnelles.

Née au Mexique et élevée au Texas, Valladares Montemayor a trouvé sa place dans une industrie auparavant dominée par les hommes et, en cours de route, a travaillé pour améliorer le lien entre la croissance technologique et son application au secteur des affaires.

« Lorsque j’ai commencé il y a 25 ans dans bon nombre de mes emplois, j’étais la seule femme. Je travaillais pour une entreprise où, au-delà de la secrétaire, j’étais la seule employée de bureau féminine, et il n’y avait que 12 femmes travaillant à l’usine de fabrication dans une entreprise de plus de 400 personnes », se souvient-elle.

« J’ai vu un grand changement où les femmes ont la chance de contribuer davantage aux domaines de la science et de la technologie et d’apporter avec elles des points de vue différents. »

Valladares Montemayor a été actif dans le leadership pour les rôles liés à l’éducation et aux affaires.

Elle est associée directrice de Global Trading & DS Inc. et directrice et vice-présidente de la Fondation Casa Mexico à Vancouver.

Elle a également siégé au conseil d’administration de la chambre de commerce de West Vancouver.

Elle a obtenu son doctorat en économie et en administration des affaires de l’Université de Burgos, en Espagne, et est titulaire d’un MBA en commerce international et d’une maîtrise ès sciences en logistique internationale de la Texas A&M International University.

Elle est également l’ancienne conseillère en projets spéciaux du vice-président des études à l’Université Capilano dans le Lower Mainland et l’ancienne doyenne de la faculté des études commerciales et professionnelles de l’école.

Plus récemment, elle était doyenne des études à l’Université Quest à Squamish, responsable du programme de baccalauréat ès arts et sciences de cette école.

Valladares Montemayor est l’auteur de plus de 20 publications de recherche pour des revues, des chapitres de livres et des livres dans plusieurs pays, dont le Mexique, l’Espagne, le Canada et les États-Unis.

« Je suis ravie de me joindre au Collège Okanagan », a-t-elle déclaré. « C’est une opportunité passionnante de contribuer à la mission d’OC de transformer des vies et des communautés, et d’inspirer et d’autonomiser les étudiants, le personnel et la communauté grâce à la science et à la technologie. »

Alors que l’attention a récemment été portée sur le développement de logiciels d’intelligence artificielle pour la recherche et la rédaction d’essais et l’impact que cela présente sur l’éducation des étudiants, Valladares Montemayor affirme que la technologie fait progresser notre réflexion de tant d’autres manières qui sont positives pour notre environnement.

« L’impact du changement climatique où nous voyons la recherche scientifique réagir avec de nouveaux produits, avec de nouvelles méthodes d’agriculture durable », a-t-elle déclaré.

« Vous voyez comment l’industrie du vin continue de croître et de se développer dans l’Okanagan en raison de la façon dont les composants de la science ont contribué à cette industrie. »

La gestion de l’eau et la fabrication sont parmi d’autres domaines où les progrès scientifiques et technologiques auront un impact significatif.

Elle commence son nouvel emploi le 4 juillet et dit que sa tâche initiale sera d’accéder aux besoins de son corps professoral et de ses étudiants à l’avenir.

« En fin de compte, notre travail consiste à inspirer et à transformer la vie de nos étudiants pour contribuer à la société », a-t-elle déclaré.

« C’est excitant de voir ce qui a déjà été fait (au Collège Okanagan) et comment nous pouvons continuer à servir la communauté dans les années à venir. »

