L’Okanagan College célèbre le passé ; concentré sur l’avenir

Neil Fassina aime dire qu’il a été attiré par l’Okanagan College en raison de sa réputation de transformateur des vies et des communautés.

Mais depuis que Fassina est devenu président d’OC en avril 2021, il admet être toujours étonné par la profondeur de ce lien entre la communauté et le collège.

«Je vous mets au défi d’essayer de vivre votre journée normale sans rencontrer quelqu’un ou quelque chose qui a à voir avec l’Okanagan College», a déclaré Fassina.

« Qu’il s’agisse du réveil avec lequel vous vous réveillez le matin, du condo ou de la maison dans laquelle vous vivez qui a été en partie construit par nos étudiants, du véhicule dans lequel vous montez, du bureau dans lequel vous travaillez, vous tombez littéralement sur des gens qui sont OC. étudiants ou diplômés de tous horizons.

« Les points de connexion que nous avons avec notre communauté sont incroyables. Comme je l’ai dit, je savais que c’était là quand je suis arrivé, mais je n’avais pas réalisé à quel point c’était profond.

Pour Fassina, célébrer ce passé et continuer à cultiver et à améliorer cette relation à l’avenir sont ce qui lui vient à l’esprit alors qu’OC célèbre son 60e anniversaire cette année.

« Je considère 60 ans comme un point pivot pour nous. Les 60 dernières années ont été vraiment, vraiment cool à voir se dérouler. Nous nous appuyons désormais sur les épaules des géants qui nous ont précédés alors que nous cherchons désormais comment perpétuer cet héritage à l’avenir.

Fassina estime que l’ouverture récente du centre de santé et des sciences a constitué un tournant visible en termes de statut physique du collège.

« Il s’agit d’un bâtiment spécialement conçu pour offrir des possibilités d’apprentissage dans diverses disciplines de la santé et pour offrir également une certaine flexibilité pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Bien que la perte du programme de sciences infirmières au profit de l’UBC Okanagan ait suscité une certaine réaction négative dans les médias, elle a finalement touché moins de 25 étudiants et n’enlève rien aux diverses options de carrière en matière de formation en soins de santé très demandées sur le marché du travail. poursuivre.

« Nous voulons toujours être prêts à répondre aux besoins de nos étudiants à mesure que les demandes évoluent. »

La même philosophie s’applique au centre gastronomique et touristique, financé par la province, et à la prochaine grande campagne de financement pour le campus de Kelowna, un centre de bien-être qui intégrera à la fois un gymnase à domicile pour les équipes sportives d’OC et d’autres sciences de la santé.

« Nous sommes actuellement en train de déterminer à quoi ressemblerait le centre de bien-être optimal et nous pensons que nous pouvons le faire nous-mêmes », a déclaré Fassina.

« En fin de compte, nous voulons avoir un bâtiment qui puisse maximiser l’engagement et l’utilisation de la communauté… comme moyen d’améliorer notre collège en tant qu’environnement d’accès public, un centre de bien-être peut servir de point d’ancrage pour amener les gens sur notre campus et rappeler people OC n’est pas seulement un ensemble de bâtiments, mais une communauté vivante et respirante.

L’apparence physique des campus d’OC à Salmon Arm, Kelowna et Penticton est également améliorée grâce à l’ajout de résidences étudiantes.

Il considère que l’ajout d’un parc de résidences étudiantes permettra de surmonter l’un des obstacles qui empêchent les personnes de poursuivre des études postsecondaires à OC : le logement abordable.

« Le fait que les logements étudiants soient proposés à un prix inférieur au marché, nous considérons que cela contribue à résoudre ce problème, mais nous réalisons également que cela ne le diminuera pas complètement. »

De plus, de plus en plus d’étudiants vivant sur les campus d’OC s’efforcent à nouveau de créer ce côté « communautaire » de l’établissement, tout en envoyant le message que Kelowna n’est pas le seul point central de l’Okanagan College, mais que les campus satellites de Salmon Arm, Vernon ou Penticton ont aussi une identité sur eux-mêmes.

« À mesure que de plus en plus de personnes vivent sur le campus, cela devient exactement cela : une communauté active 24 heures sur 24, avec un degré de dynamisme qui rend attrayant d’en faire partie. »

Dans un avenir proche, Fassina note que le concept de micro-certificats est déjà à l’étude, offrant aux étudiants la possibilité de suivre des cours de six semaines à six mois pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles ou améliorer leur formation dans leur domaine de carrière actuel.

Il affirme que les cours de microcertification n’enlèvent rien aux autres programmes menant à un grade ou à un diplôme, mais ajoutent simplement une autre pièce accessible du puzzle qui encourage les gens à apprendre tout au long de leur vie et à continuer d’améliorer leurs compétences professionnelles.

« Pour les personnes qui souhaitent devenir une meilleure personne, acquérir davantage de compétences et se créer de meilleures opportunités, nous voulons être l’école qui peut les aider à y parvenir. »

Et conformément à l’esprit du mouvement Vérité et Réconciliation, Fassina envisage également d’augmenter le nombre d’étudiants autochtones au pays, qui se situe actuellement à environ 10 pour cent.

« Nous avons fait de grands progrès depuis que nous avons accepté cet appel à l’action issu des conclusions de la Commission de vérité et réconciliation… nous voulons continuer à œuvrer pour que les étudiants autochtones aient la même chance que les autres et que les compétences qu’ils acquièrent fonctionnent dans leur propre environnement culturel.

