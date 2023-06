L’Okanagan College accorde un quatuor de bourses

Un résident de Coldstream est un joyeux bon camarade.

Michael Tindall est l’une des quatre personnes à avoir reçu la plus haute distinction de l’Oaknagan College, sélectionnées comme membres honoraires 2023 en reconnaissance de leurs contributions dans les domaines de la philanthropie, des soins de santé, du développement communautaire et de l’aérospatiale.

Tindall a été choisi comme membre honoraire pour ses trois décennies de leadership bénévole au sein de l’Okanagan College et son engagement indéfectible envers le développement communautaire depuis les années 1970.

Il a siégé à une multitude de conseils de gouvernance d’organismes de bienfaisance et de comités de campagne, notamment le conseil d’administration de l’Okanagan College Foundation et le Sunflower Childcare Campaign Committee. Son dévouement a joué un rôle central dans la galvanisation du soutien communautaire afin d’obtenir le capital nécessaire pour créer des environnements d’apprentissage à la fine pointe de la technologie pour les étudiants d’OC.

« C’est un honneur phénoménal. J’ai commencé mon implication avec le collège en 1989 à Vernon, et je suis ravie d’être encore impliquée aujourd’hui. Je suis très heureux d’être honoré de cette façon. Ce n’était pas prévu, mais c’est très certainement apprécié », a déclaré Tindall. « Au cours de ma carrière, j’ai vu la valeur que l’éducation de toutes sortes apporte à la vie des gens, en les aidant à grandir et à réussir. L’éducation est tellement transformatrice, et j’ai toujours été fier d’être impliqué dans le collège et de participer à sa croissance et à son développement au fil du temps.

Terry Flannigan,Dr. Silvina Mema et Grant Stevens.

« Alors que je réfléchis aux réalisations de nos lauréats, je suis frappé par l’impact transformateur que chacun a eu sur la communauté », a déclaré le président de l’Okanagan College, le Dr Neil Fassina. « Ils ont été de véritables champions de l’éducation et de l’apprentissage, et leurs importantes contributions sont profondément ancrées dans le tissu social et économique de la région. Nous sommes extrêmement fiers de les reconnaître comme membres honoraires.

Flannigan est honoré pour ses 50 années de service dans le domaine de l’avancement de l’éducation. Au cours de cette période, il a établi des fondations collégiales et universitaires dans l’Ouest canadien, y compris le département de développement du Collège Okanagan. En incitant la communauté à investir dans l’éducation postsecondaire, il a changé la vie des étudiants et accru la viabilité économique à long terme de la région.

Mema est un médecin hygiéniste de Interior Health qui a joué un rôle crucial dans l’élaboration de stratégies de réponse à la COVID-19 pour Interior Health et l’Okanagan College. Elle a assuré un leadership stratégique qui accordait la priorité au bien-être des élèves. Cela impliquait de suivre des protocoles de distanciation physique tout en permettant aux étudiants de maintenir des liens importants avec leurs pairs. Elle est également une chercheuse passionnée et une défenseure de la santé et de l’équité, s’efforçant d’éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale, la toxicomanie et l’itinérance.

En tant que directeur des services généraux chez KF Aerospace, Grant Stevens a joué un rôle central dans le développement et l’expansion de la programmation aérospatiale de l’Okanagan College. Son soutien indéfectible au collège s’étend également au programme d’administration des affaires, où il a siégé au comité consultatif du programme pendant sept ans. Il fait également généreusement don de son temps et de son expertise à de nombreux conseils d’administration caritatifs, dont le Central Okanagan Human Resources Senior Leadership Group.

Le collège décernera aux nouveaux membres honoraires leurs titres lors des cérémonies de collation des grades à partir de juin. Pour plus d’informations, visitez www.okanagan.bc.ca/honorary-fellows.

