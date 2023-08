Une société de conseil communautaire demande : « Vous faites de l’eau, Spall ?

Urban Systems, en partenariat avec le canton de Spallumcheen, cherche à faire connaître l’importance cruciale de la conservation de l’eau.

Selon Urban Systems, l’Okanagan a l’un des taux de consommation d’eau par personne les plus élevés au Canada, ce qui signifie qu’il y a moins d’eau disponible par personne dans l’Okanagan que partout ailleurs au pays.

L’eau de Spall provient principalement de ruisseaux et d’aquifères, qui sont une source essentielle à la fois pour l’eau potable et l’agriculture. La surexploitation et la contamination de ces sources pourraient entraîner des pénuries d’eau, une réduction des rendements des cultures et des dommages environnementaux.

« Le canton de Spallumcheen s’est engagé à préserver les ressources en eau locales pour assurer un avenir durable, mais nous ne pouvons pas le faire seuls », a déclaré la mairesse Christine Fraser. « La conservation de l’eau est la responsabilité de chacun et nous jouons tous un rôle clé dans la protection de cette importante ressource.

La Municipalité demande aux résidents, aux entreprises et aux producteurs agricoles de faire un pas proactif vers un avenir durable pour l’eau de la région. Cela comprend l’adoption de technologies d’irrigation modernes, la réparation des fuites, l’utilisation d’appareils économes en eau et la récupération de l’eau de pluie.

« Si chacun fait sa part pour utiliser un peu moins d’eau aujourd’hui, nous pouvons cultiver un avenir meilleur pour nos cultures et notre communauté », a ajouté Fraser.

