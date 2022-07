Loisirs avec la polyarthrite rhumatoïde

Lynn Marie Witt, 45 ans, a reçu un diagnostic de PR il y a près de 20 ans, mais elle s’est mise au jardinage bien plus tard, après une période de crise dans sa vie.

Le divorce est venu en premier. Puis ses deux parents sont morts. Après cela, la polyarthrite rhumatoïde (PR) de Witt a tellement éclaté qu’elle ne savait pas combien de temps elle serait capable de marcher. Mais le jardin communautaire a tout changé.

Au début, le jardinage était difficile, mais au fil du temps, Witt a remarqué qu’elle pouvait travailler plus longtemps sans douleur. Aujourd’hui, Witt, une ancienne ergothérapeute, dit que tout ce qu’elle fait pour creuser dans la terre améliore l’amplitude des mouvements de ses mains.

« Vous cultivez la vie avec ces graines. Mais vraiment, j’ai l’impression que le jardin me fait grandir », dit Witt. « Cela me permet de bouger. Cela me permet d’être à nouveau libre.

Et des études montrent que le jardinage peut augmenter la force et la dextérité (faire des choses avec les mains) chez certaines personnes.

Pourtant, chaque personne est différente et il est important de consulter votre médecin et d’écouter votre corps lorsque vous jardinez avec la polyarthrite rhumatoïde, explique Christina Hanson, ergothérapeute et enseignante à l’hôpital de réadaptation Marianjoy à Wheaton, Illinois. Fixez-vous de petits objectifs et faites des pauses, dit-elle.