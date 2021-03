L’oiseau sauvage le plus ancien du monde devient maman pour la 40e fois à 70 ans

Le plus ancien oiseau sauvage connu au monde, un albatros de Laysan nommé Wisdom, a eu 70 ans cette année. Le 1er février 2021, elle a élevé ce que l’on sait être au moins son 40e poussin. L’oiseau a fait éclore le bébé sur l’atoll de Midway au milieu de l’océan Pacifique Nord. L’exploit a suscité un intérêt dans l’esprit des chercheurs car il a repoussé les limites des connaissances humaines sur le mode de vie des oiseaux. En 1956, la sagesse a été découverte par des scientifiques et a été estimée à l’âge de 5 ans. Il se trouve que c’est le premier moment où les albatros peuvent atteindre la maturité sexuelle. C’est alors que les scientifiques ont attaché pour la première fois une bande de cheville d’identification rouge à Wisdom.

SelonAnnonceur Honolulu Star, elle a peut-être un peu plus de 70 ans maintenant et a survécu au chercheur qui l’a baguée pour la première fois. L’atoll de Midway où le nouveau poussin a éclos le mois dernier est un minuscule bout de terre, à environ 1300 miles au nord-ouest d’Hawaï. Depuis que ses signes vitaux ont été enregistrés pour la première fois à l’âge de 5 ans, Wisdom n’a pas arrêté de pondre des œufs. Selon le US Fish and Wildlife Service (USFWS), l’oiseau de mer septuagénaire élève des poussins avec son compagnon, nommé Akeakamai, depuis au moins 2010. On pense généralement que l’albatros de Laysan s’associe pour la vie, mais étant donné la longévité de Wisdom, elle a dû trouver plusieurs nouveaux compagnons après qu’elle ait survécu à ses anciens compagnons.

Un albatros de Laysan de 70 ans nommé Wisdom est le plus ancien oiseau sauvage connu de l’histoire. Repérée pour la première fois en 1956, elle retourne toujours au Midway Atoll Wildlife Refuge, 3 petites îles de l’océan Pacifique, pour pondre son œuf. pic.twitter.com/rBRjZb2Xa5– Maria Appleby (@MariasMusings) 1 mars 2021

Wisdom est revenu sur l’atoll à la fin novembre et les responsables de la faune ont anticipé que ce serait une arrivée excitante. Ils pensaient qu’elle pourrait atteindre un jalon le jour de son anniversaire et élever un autre poussin. Jusqu’au début du 21e siècle, les scientifiques pensaient que les albatros de Laysan pouvaient vivre jusqu’à environ 40 ans. Cependant, Wisdom a réécrit l’histoire dans les livres naturels.

En 2002, le biologiste Chandler Robbins du US Fish and Wildlife Service travaillait sur l’atoll de Midway. Il a repris un oiseau qui avait besoin d’une bande de cheville en lambeaux pour être remplacée. Il a découvert que l’oiseau en question avait 51 ans. La sagesse a été immédiatement mise en place en tant que plus vieil oiseau jamais enregistré. À son incrédulité, Robbins a découvert que c’était lui qui avait groupé Wisdom en 1956. Il est décédé en 2017 à l’âge de 98 ans. L’extraordinaire longévité de Wisdom et son remarquable élevage tardif de poussins lui ont valu une renommée sur Internet. La sagesse peut représenter deux ou trois fois la durée de vie attendue d’un albatros de Laysan. Pour cette raison, les biologistes collectent activement des données et en apprennent davantage sur l’espèce.

Beth Flint, biologiste des monuments nationaux marins du Pacifique, a déclaré: «Nous ne savons pas exactement combien de poussins elle a élevé, mais certainement au moins 35 sur la base de ce que nous savons de la performance de ses dernières années.»