L’oiseau Kookaburra riant laisse tout le monde amusé, le clip devient viral

Avez-vous déjà entendu des oiseaux rire ? Une vidéo partagée par le zoo de San Diego sur Instagram attire l’attention pour cette raison – oiseau qui rit. Le zoo a partagé le clip sur sa page Instagram officielle où un oiseau Kookaburra peut être vu assis sur la main de quelqu’un et riant rauquement. Partageant l’incroyable clip qu’ils ont écrit, « Kookaburras, démarrez vos moteurs », car le son semble être le seul. On peut également voir l’oiseau jeter la tête en arrière tout en faisant le son, laissant tout le monde amusé.

Le clip est absolument intriguant et les internautes l’adorent. Il a recueilli plus de 31 500 likes et des tonnes de commentaires. L’un des utilisateurs a commenté : « J’ai entendu un Kookaburra partir comme ça dans la réserve animale de Lone Pine à Brisbane, en Australie. C’était incroyable. J’aimerais en avoir un dans mon jardin. J’adore ce son. C’est tellement magique. Un autre utilisateur a écrit: « J’ai trouvé mon nouveau système d’alarme » tandis qu’un troisième utilisateur a déclaré que son chien était confus à ce rire.

Plus tôt également, un clip similaire de deux Kookaburras faisant un appel de rire a fait surface sur Internet. La vidéo a été partagée par l’agent du service forestier indien Susanta Nanda sur son compte Twitter officiel où les deux oiseaux peuvent être vus assis sur une balustrade en fer et en train de rire.https://twitter.com/susantananda3/status/1247872367520387074

Les Kookaburras sont les espèces de martins-pêcheurs les plus lourdes au monde, originaires d’Australie et de Nouvelle-Guinée. Leur cri territorial bruyant est l’un des sons les plus connus de la brousse australienne. Leur appel ressemblant à un rire est un mélange de rires caquetants, de gloussements et de huées, et est principalement entendu à l’aube et au crépuscule. Ils font souvent un tel bruit pour donner une réponse aux groupes voisins, pour établir des limites de territoire. Les kookaburras rieurs sont facilement adaptables et peuvent donc être trouvés dans les forêts ouvertes, les bois, ainsi que les terres agricoles et même dans les parcs et jardins urbains. Bien qu’ils soient originaires d’Australie, ils se trouvent également dans le sud-ouest de l’Australie, l’île Kangourou, l’île Flinders, la Tasmanie et l’île nord de la Nouvelle-Zélande.

