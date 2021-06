Lois sur le travail à domicile : puis-je WFH de façon permanente ?

Les fermetures de COVID ont forcé des millions de Britanniques à se rendre dans des bureaux à domicile, derrière des tables de cuisine et des espaces de travail de fortune.

Il semble y avoir eu un changement dans les lois sur le travail à domicile. Nous jetons un œil aux dernières…

Des parents occupés jonglent avec des tâches à la maison pendant la pandémie Crédit : Getty

Quelles sont les lois actuelles sur le télétravail ?

Le gouvernement a conseillé au personnel de bureau de travailler à domicile où il le peut, jusqu’à la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage de Covid.

Le 14 juin 2021, Boris Johnson a confirmé que la Journée de la liberté était retardée d’au moins un mois – après que les scientifiques ont averti de 500 décès de coronavirus par jour si nous déverrouillons maintenant.

Il a également déclaré que le travail du gouvernement à partir de l’orientation à domicile restera en place.

Les directives officielles actuelles ajoutent :

Les employés de bureau qui peuvent travailler à domicile devraient le faire.

Toute personne incapable de travailler à domicile doit se rendre sur son lieu de travail.

Les patrons doivent déterminer si le travail à domicile est approprié pour les travailleurs confrontés à des problèmes de santé mentale ou physique, ou à ceux dont l’environnement de travail à domicile est particulièrement difficile.

Les employeurs devraient consulter leur personnel pour décider qui doit venir sur le lieu de travail.

Ils devraient également tenir compte de l’impact des employés voyageant dans les transports publics et accorder une attention particulière aux personnes les plus à risque.

Les Britanniques ont été interdits de retourner au bureau jusqu’à ce que davantage de personnes aient reçu leur premier jab Covid-19.

Il s’agit d’une augmentation de 240 % de la souche indienne, connue sous le nom de variante Delta, qui a vu des cas faire boule de neige dans des poches d’Angleterre.

On estime que la souche est 60 % plus infectieuse que la version Alpha qui est originaire du Kent l’hiver dernier.

Le Premier ministre a déclaré: « Il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur car en faisant preuve de prudence, nous avons maintenant la chance – au cours des quatre prochaines semaines – de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Le Premier ministre veut plus de Britanniques protégés contre la maladie vicieuse Crédit : AFP

Quels sont mes droits si mon employeur me demande de retourner au bureau ?

De nombreux employés peuvent encore se sentir mal à l’aise de retourner sur leur lieu de travail pendant la pandémie.

Miquelle Groves, avocate associée chez DAS Law, a déclaré : « Votre employeur vous a une obligation de diligence en tant qu’employé.

« La loi est très claire sur le fait que si vous estimez que votre lieu de travail est dangereux, vous seriez alors protégé lors de la prise de certaines mesures, [for example] refusant d’y assister. »

Mais, tous les travailleurs ont l’obligation d’obéir aux instructions légales et raisonnables données par leur employeur, explique le gouvernement.

Il ajoute: « Cependant, les employés qui refusent de se rendre sur le lieu de travail parce qu’ils croient raisonnablement qu’il existe un danger grave et imminent bénéficient de certaines protections en vertu de la législation sur les droits du travail.

« Le fait qu’un employé ait une croyance raisonnable dépendra toujours des faits.

« Le fait qu’un employeur se conforme aux directives du gouvernement sur le travail en toute sécurité sera un facteur pertinent, bien que d’autres facteurs, tels que la vulnérabilité de l’employé à Covid-19, soient également pertinents.

« Les directives du gouvernement sur le travail en toute sécurité indiquent qu’il y a certains travailleurs qui ne devraient pas être invités à se rendre sur le lieu de travail, comme ceux qui doivent s’isoler. »

Changer les règles du travail à domicile

Des millions d’employés pourraient se voir accorder le droit « par défaut » de travailler à domicile – et il pourrait être ILLÉGAL de les forcer à retourner au bureau.

Le gouvernement consultera sur les plans visant à rendre légalement impossible pour les employeurs d’insister pour que le personnel se rende sur leur lieu de travail à moins qu’ils ne puissent prouver que cela est essentiel.

Les fonctionnaires du plan divulgué suggèrent une «approche hybride» dans laquelle le gouvernement met en place des mesures pour aider ceux qui n’ont pas besoin d’assister physiquement au travail.

Ils disent que les bureaux devraient être équipés d’une nouvelle ventilation et que les masques faciaux devraient rester dans les zones communes.

Mais les écrans en plexiglas entre les bureaux, qui ont été mis en place par de nombreux employeurs l’année dernière, pourraient en fait augmenter la propagation du virus et devraient être jetés.

Le document prévient également qu’il pourrait être nécessaire de revenir à des mesures de distanciation sociale plus strictes en hiver pour éviter une quatrième vague.

Les rapports ont été condamnés par le parti travailliste, qui a critiqué le gouvernement pour « avoir échoué encore et encore les travailleurs » pendant la pandémie.

La cheffe adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré: « Au moment où nous sortons de cette crise, nous ne pouvons pas avoir une flexibilité unilatérale qui permet aux employeurs de dicter les conditions à leurs travailleurs en matière de modalités de travail flexibles.

« Au lieu de fuites et de briefings, le gouvernement doit publier ses propositions pour les employés de bureau après le 19 juillet, et le point de départ doit être un renforcement des droits des travailleurs sur le travail flexible afin que les travailleurs ne subissent pas de pressions ou de chantage pour retourner dans des lieux de travail dangereux. »

Coups de covid

« Votre employeur ne peut pas vous forcer ou insister pour que vous preniez le vaccin Covid », déclare Hatti Suvari, défenseur des consommateurs et animateur du podcast Get Legally Speaking.

Elle a déclaré au Sun Online : « Votre employeur a le devoir de fournir un environnement de travail sûr pour vous et tout son personnel, ainsi que ses clients et clients.

« Si vous êtes réticent à accepter le jab, essayez de considérer la position dans laquelle se trouve votre employeur, devant respecter les lois sur la façon de vous protéger, vos collègues et ses clients. »

Pour ceux qui s’inquiètent d’un collègue qui travaille à proximité « refusant d’avoir le jab, alors faites part de vos préoccupations à votre employeur par écrit ainsi que verbalement, pour essayer ».

Suvari recommande que « toutes les parties essaient de trouver une solution, par exemple si des personnes pouvaient potentiellement être déplacées vers d’autres zones des locaux ».

« Bien que le vaccin Covid ne soit actuellement pas obligatoire par la loi, c’est le rôle du gouvernement de nous protéger et de travailler pour nous garder tous en sécurité, et les employeurs doivent respecter les lois pour vous protéger, vos collègues et ses clients.

« Il est toujours préférable d’essayer d’éviter les situations litigieuses, et discuter des choses en vue d’essayer de trouver une solution mutuellement acceptable est toujours le meilleur moyen », a-t-elle déclaré.

Cependant, « si votre employeur vous licencie parce que vous ne voulez pas de jab, un licenciement abusif pourrait entrer en jeu.

« Vous devriez consulter immédiatement un avocat si vous craignez d’avoir été injustement licencié.

« Le Service de conseil, de conciliation et d’arbitrage (ACAS) donne aux employés et aux employeurs des conseils gratuits et impartiaux sur les droits, les règles et les bonnes pratiques au travail.

« Ils offrent également une formation et aident à résoudre les différends », a ajouté Suvari.

Aussi, « vous n’avez que trois mois moins un jour à compter de la date du licenciement, ou lorsque vous avez quitté l’entreprise avec votre employeur, peut-être parce que vous vous sentez « poussé » pour pouvoir saisir le Tribunal du travail », a-t-elle conseillé.

Nouvelles règles Covid jab pour les travailleurs, les coiffeurs, les commerçants et les esthéticiennes entrant dans les maisons de soins

À partir d’octobre 2021, sous réserve de l’approbation du Parlement et d’un délai de grâce de 16 semaines, toute personne travaillant dans un foyer de soins agréé par la Commission de la qualité des soins en Angleterre doit avoir deux doses d’un vaccin Covid à moins d’avoir une exemption médicale, le ministère de la Santé et des Affaires sociales Soin dit.

L’exigence s’appliquera également aux personnes entrant dans les maisons de soins pour effectuer d’autres travaux, tels que les gens de métier, les coiffeurs et les esthéticiennes et les inspecteurs.

Il y aura des exceptions pour la famille et les amis qui visitent les maisons de soins, les moins de 18 ans, les services d’urgence et les personnes effectuant des travaux d’entretien urgents, a ajouté le département.

Que devrait faire mon employeur pour me protéger au travail?

Selon les directives du gouvernement, les employeurs devraient :

Effectuez une évaluation des risques de Covid-19 et partagez-la avec tout le personnel.

Nettoyez plus souvent, en particulier les surfaces que les gens touchent beaucoup. Le personnel et les clients doivent utiliser un désinfectant pour les mains et se laver les mains fréquemment.

Rappelez aux visiteurs de porter des couvre-visages là où la loi l’exige.

Assurez-vous que tout le monde peut maintenir une distance sociale, par exemple en plaçant des panneaux ou en introduisant un système à sens unique.

Assurer une ventilation adéquate en fournissant de l’air frais dans un espace clos où des personnes sont présentes. Par exemple via des fenêtres, des portes et des évents, une ventilation mécanique utilisant des ventilateurs et des conduits, ou une combinaison des deux.

Participez au NHS Test and Trace.

Éloignez les personnes présentant des symptômes de coronavirus.

Aménagez les espaces de travail pour séparer le personnel.

Réduisez les réunions en face à face.

Réduire l’encombrement.

Votre employeur a une obligation de diligence envers vous et les autres membres du personnel.

Mais, « ils n’ont pas l’obligation d’organiser ou de payer pour un transport sûr vers et depuis le lieu de travail (sauf obligation contractuelle) et ce n’est généralement pas une raison pour refuser d’y assister », conseille Groves.