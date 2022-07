Lois sensées sur les armes à feu – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai une question. Comment pouvez-vous vous appeler pro-vie alors que vous collectez fièrement des fonds pour votre parti politique en tirant au sort une arme de guerre comme celle qui a tué 19 élèves de quatrième année et deux enseignants à Uvalde, Texas, 10 épiciers à Buffalo, New York, et sept d’autres dans Highland Park à proximité le 4 juillet, plus trois autres armes à feu, le tout sous le manteau du deuxième amendement ?

À Uvalde, le mythe selon lequel un bon gars avec une arme à feu est tout ce dont vous avez besoin contre un méchant avec une arme à feu a été démoli lorsque 14 bons gars de l’école avec des armes à feu, y compris des armes de guerre, n’ont pas pu abattre un méchant avec un fusil jusqu’à ce que le massacre soit complet. Une fois ce mythe dissous, plusieurs défenseurs républicains extrêmes des armes à feu ont rapidement trouvé d’autres solutions imprudentes : les enseignants devraient avoir des armes à feu ; Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a suggéré de n’avoir qu’une seule porte d’entrée/sortie dans les écoles. Dois-je même mentionner les suggestions de Tucker Carlson selon lesquelles les femmes sont à blâmer pour les fusillades de masse pour les hommes harcelants et les hommes sont à blâmer pour avoir fumé de l’herbe. Quoi?

J’ai une solution : vous. Votez pour plus de démocrates qui sont d’accord avec plus de la moitié des Américains qui veulent des lois de bon sens sur les armes à feu. Les démocrates à la Chambre avec seulement une petite avance de quatre ou cinq démocrates ont adopté des projets de loi sur les armes à feu raisonnablement nécessaires au Sénat 50/50. Mais les républicains n’adopteront pas de projets de loi efficaces sur les armes à feu, pas même pour une alerte de tireur actif.

Un projet de loi ne devient pas une loi tant que la Chambre et le Sénat ne l’ont pas adopté et que le président ne l’a pas signé. Mais tu le sais, non ?

Le Sénat comptant 50 sénateurs républicains et 48 sénateurs démocrates (plus deux indépendants), une personne peut retarder le vote pour adopter la législation nécessaire, et vous pouvez compter sur les républicains sous la direction de Mitch McConnell pour le faire.

La Chambre et le président seuls ne peuvent pas faire d’un projet de loi une loi. Veuillez voter le 8 novembre pour beaucoup plus de démocrates à la Chambre et beaucoup plus au Sénat qui sont prêts à faire la volonté du peuple.

Judy Siedlecki

Oswego