Lois mondiales sur l’avortement : les États-Unis sont-ils une exception libérale en matière d’avortement, comme le dit l’opinion de la Cour suprême ?

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’avis de la Cour suprême rendu vendredi qui a renversé Roe contre Wade comprenait une affirmation souvent répétée par les défenseurs de l’avortement : que les règles sur l’avortement aux États-Unis sont parmi les plus permissives au monde. Bien que ce soit techniquement le cas, il y a beaucoup plus dans l’histoire en pratique. La décision de la Cour suprême laisse les États libres d’interdire l’avortement Les juges ont voté 6 contre 3 pour faire respecter une loi du Mississippi interdisant la plupart des avortements au-delà de 15 semaines de grossesse. Au moment où l’État a fixé cette limite en 2018, seuls six pays en plus des États-Unis “permettent[ted] avortement non thérapeutique ou électif à la demande après la vingtième semaine de gestation », a écrit le juge Samuel A. Alito Jr. dans son opinion, citant les conclusions de la législature de l’État du Mississippi.

Dans une note de bas de page, Alito cite des recherches du Charlotte Lozier Institute, qui s’oppose au droit à l’avortement, et un article du Washington Post de 2017. Il note que deux autres pays ont depuis rejoint ce groupe, citant le Center for Reproductive Rights, qui plaide pour un accès élargi à l’avortement. La liste : Canada, Chine, Guinée-Bissau, Islande, Pays-Bas, Corée du Nord, Singapour, États-Unis et Vietnam.

Lire la décision complète pour Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization

Un projet d’avis d’Alito, divulgué le mois dernier, qui faisait l’objet d’une version antérieure de cet article, contenait le même langage.

L’article du Post cité dans l’avis, et d’autres reportages du Post publiés plus récemment, ont révélé que peu de pays autorisent l’avortement au-delà de 15 semaines sans restriction – mais que beaucoup, en particulier en Europe, autorisent les avortements au-delà de ce seuil sous un large éventail d’exceptions, y compris mentale difficultés sanitaires et économiques. Aux États-Unis, en revanche, de nombreuses personnes n’ont accès à l’avortement à aucun moment, en raison de l’absence de cliniques en vertu de lois étatiques restrictives.

La carte du monde reste trouble en ce qui concerne la manière dont les pays réglementent les avortements au-delà du premier trimestre de la grossesse. Dans l’ensemble, la tendance mondiale s’oriente vers la libéralisation des lois sur l’avortement, plutôt que vers l’ajout de restrictions.

Comment les lois sur l’avortement aux États-Unis se comparent à celles d’autres pays

Katherine Mayall, directrice des initiatives stratégiques au Center for Reproductive Rights, citée par le document judiciaire, a déclaré au Post au moment de la fuite du projet d’opinion qu’elle avait “de très sérieuses inquiétudes quant à l’utilisation de la méthode de comptage” pour évaluer à quel point les pays permissifs ‘ les lois sur l’avortement le sont.

Dans de nombreux endroits, “les exemptions sont si larges” que l’avortement est disponible bien au-delà des seuils légaux apparents.

Les avortements en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, par exemple, sont autorisés jusqu’à 24 semaines de grossesse. Ils n’ont cependant pas été inclus dans la liste citée par le tribunal, car la loi exige que deux médecins approuvent d’abord l’avortement, ce qui en pratique est une formalité, a déclaré Mayall.

“La décision de se faire avorter n’appartient qu’à vous” selon le National Health Service du Royaume-Uni sur sa page Web sur l’avortement.

Dans de nombreux pays, l’avortement est protégé par la loi et non par une décision de justice

En Grande-Bretagne, les grossesses peuvent être interrompu jusqu’à la naissance dans les cas où il existe un risque grave pour la vie de la femme ou si l’enfant serait gravement handicapé s’il naissait. Dans toute l’Europe, de nombreux pays ont interdit les avortements après 12 ou 15 semaines. Mais beaucoup ont également mis en place des exemptions pour les femmes qui disent que mener la grossesse à terme leur ferait du mal sur le plan socio-économique ou nuirait à leur santé mentale ou physique.

Souvent, la question la plus pertinente est de savoir si une femme a réellement accès à l’avortement, plutôt que si la loi l’autorise, comme cela a été le cas aux États-Unis, a déclaré Mayall.

Stéphane Billy, directeur exécutif de l’institut anti-avortement Charlotte Lozier, que l’avis divulgué de la Cour suprême cite également, a déclaré qu’il en désaccord.

“Le fait que d’autres pays aient des exceptions ne change rien au fait qu’ils ont des limitations sur les avortements électifs qui sont dans la loi”, a-t-il déclaré. Ce « processus d’élaboration des politiques » démocratique a été « exclu par Roe contre Wade” et sa légalisation de l’avortement à l’échelle nationale, a-t-il dit.

Les principaux militants anti-avortement américains affirment que leur prochaine frontière sera de faire pression pour une interdiction nationale de l’avortement. La plupart des Américains soutiennent le maintien Roe contre Wade à une majorité d’environ 2 contre 1, selon un Sondage Washington Post-ABC News menée en avril. Cinquante-sept pour cent ont également déclaré qu’ils s’opposaient à l’interdiction des avortements après 15 semaines de grossesse.

La majorité des Américains disent que la Cour suprême devrait confirmer Roe, selon un sondage post-ABC

Dans ses directives mises à jour publiées en mars, l’Organisation mondiale de la santé déconseille d’utiliser des “limites d’âge gestationnel” – qui font l’objet de débats politiques et éthiques – lors de l’élaboration des lois sur l’avortement.

L’accent mis sur les seuils “obscurcit la façon dont certaines femmes sont beaucoup plus touchées que d’autres par les restrictions à l’avortement et les obstacles à l’accès”, a déclaré Anu Kumar, présidente d’Ipas, une organisation internationale axée sur l’avortement sécurisé et l’accès à la contraception.