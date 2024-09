Lois californiennes : les projets de loi de 2024 signés, rejetés par Newsom | Liste

Jusqu’à présent, le gouverneur de Californie a signé des projets de loi interdisant tous les sacs en plastique dans les épiceries, renforçant la protection des locataires, simplifiant les lois sur le logement et bien plus encore.

La Californie avait déjà interdit les sacs en plastique fins dans les supermarchés et autres magasins, mais les consommateurs pouvaient acheter des sacs fabriqués avec un plastique plus épais qui les rendait soi-disant réutilisables et recyclables.