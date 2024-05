Loin, très loin : comment inciter les gens à aller au cinéma à nouveau | MZS

Le blog fiable et sobre de l’industrie, The Ankler, a écrit : «Les sorties en salles font bien, bien, bien mieux que les films directement diffusés en streaming et, par conséquent, générer plus de valeur pour les streamers (et gagner plus d’argent au sens traditionnel du terme pour les studios). Je savais que c’était vrai, mais quand on présente toutes les données disponibles, la différence est si frappante, si brutale, ce n’est même pas un débat. »

Ces mêmes sociétés continuent également d’essayer de supprimer la « propriété intellectuelle » de plus en plus obsolète de leurs portefeuilles existants plutôt que de créer de nouveaux phénomènes. (Il y a un argument à faire valoir selon lequel « The Fall Guy », basé sur une émission télévisée que personne de moins de 50 ans n’a regardée lors de sa diffusion originale, aurait pu faire mieux s’il avait été appelé autrement et si sa production avait coûté moins cher. et pourtant ce même film, lui aussi déclaré « flop » le week-end d’ouverture et envoyé prématurément en vidéo domestique par son studio à peine deux semaines plus tard, gagne toujours de l’argent dans les cinémas du monde entier. Mais je m’éloigne encore une fois.)

Voici quelques éléments qui, à mon avis, entravent le théâtre en tant qu’option de divertissement :

1. Coût des billets. Oui c’est vrai. Une grande partie de cela n’est pas entre les mains des cinémas individuels. Ils doivent facturer un certain montant pour être rentables, en termes de prix des billets et de réductions, car ils se font voler le loyer et tout le reste, et certains studios (toux, toux ; Disney) pratiquent l’extorsion lorsqu’il s’agit de négocier des accords avec propriétaires de théâtre.

Pourtant, avec les prix abusifs de la part de tout le monde, des sociétés immobilières aux épiciers, qui brutalisent les budgets de divertissement des gens ordinaires, réduire le prix des billets de cinéma d’un quart à la moitié entraînerait, je crois, une telle hausse des affaires que les sociétés de divertissement et les chaînes de théâtre (et les Indes) vont très vite combler la différence. Pour preuve, regardez le succès du programme de réduction des mardis d’AMC Theatres via son programme d’adhésion, La liste A. Je peux témoigner que chaque fois que je vais dans un cinéma AMC un mardi, l’endroit est plein à craquer. Les sièges inclinables confortables et le 4DX qui doivent être payés par des prix de billets plus élevés ne sont pas la solution, je ne pense pas. Faire du cinéma un passe-temps démocratique est la solution, et cela ne peut se produire que si le prix des billets est réduit.

2. Ouvrir plus de cinémas, avec moins d’écrans et de sièges dans chacun.

Je sais, c’est un fantasme qui ne se réalisera probablement pas, ou si jamais cela pouvait se produire, cela n’arriverait pas de si tôt. Mais la proximité/disponibilité des salles de cinéma est un facteur presque aussi important pour décider d’assister à une projection en salle que le prix du billet ou du tarif réduit. Un billet de 15 $ pour une projection en soirée le week-end dans une grande ville peut constituer un achat impulsif si le théâtre est accessible à pied ou même si vous pouvez vous y rendre en passant 15 minutes en bus ou en voiture.