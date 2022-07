Loin : la première vue cosmique du télescope spatial de la NASA va en profondeur

Notre vision de l’univers vient de s’élargir : la première image du nouveau télescope spatial de la NASA dévoilée lundi regorge de galaxies et offre le regard le plus profond du cosmos jamais capturé.

La première image du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars est la plus éloignée que l’humanité ait jamais vue en temps et en distance, plus proche de l’aube des temps et des confins de l’univers. Cette image sera suivie mardi par la publication de quatre autres clichés de beauté galactique des regards extérieurs initiaux du télescope.

L’image de “champ profond” publiée lors d’un bref événement à la Maison Blanche est remplie de nombreuses étoiles, avec des galaxies massives au premier plan et des galaxies faibles et extrêmement lointaines qui regardent ici et là. Une partie de l’image est de la lumière peu de temps après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années.

Le président Joe Biden s’est émerveillé de l’image qui, selon lui, montrait «la plus ancienne lumière documentée de l’histoire de l’univers depuis plus de 13 milliards – permettez-moi de le répéter – il y a 13 milliards d’années. C’est difficile à comprendre.”

L’image animée avec des centaines de taches, de stries, de spirales et de tourbillons de blanc, de jaune, d’orange et de rouge n’est qu'”un petit grain de l’univers”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

C'est ici – la vue infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers à ce jour : le premier champ profond de Webb. Prévisualisé par le président Biden le 11 juillet, il montre des galaxies autrefois invisibles pour nous. L'ensemble complet des premières images et données en couleur de Webb sera dévoilé le 12 juillet.

“Ce que nous avons vu aujourd’hui est l’univers primitif”, a déclaré l’astronome de Harvard Dimitar Sasselov lors d’un entretien téléphonique après la révélation.

Sasselov a déclaré que lui et son collègue Charles Alcock avaient d’abord pensé “nous avons déjà vu cela”. Ensuite, ils ont regardé de plus près l’image et ont déclaré que le résultat était non seulement beau, mais “valait la peine d’attendre” pour le projet très retardé.

Et encore plus arrive mardi. Les images sur le robinet incluent une vue d’une planète gazeuse géante en dehors de notre système solaire, deux images d’une nébuleuse où les étoiles naissent et meurent dans une beauté spectaculaire et une mise à jour d’une image classique de cinq galaxies étroitement groupées qui dansent les unes autour des autres.

Le télescope spatial le plus grand et le plus puissant du monde s’est envolé en décembre dernier de la Guyane française en Amérique du Sud. Il a atteint son point de vue à 1,6 million de kilomètres de la Terre en janvier. Ensuite, le long processus a commencé pour aligner les miroirs, refroidir suffisamment les détecteurs infrarouges pour fonctionner et calibrer les instruments scientifiques, le tout protégé par un pare-soleil de la taille d’un court de tennis qui garde le télescope au frais.

Le plan est d’utiliser le télescope pour regarder en arrière si loin que les scientifiques auront un aperçu des premiers jours de l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années et zoomeront sur des objets cosmiques plus proches, même notre propre système solaire, avec une mise au point plus nette.

À quelle distance de 13 milliards d’années cette première image remonte-t-elle ? La NASA n’a fourni aucune estimation lundi. Des scientifiques extérieurs ont déclaré que ces calculs prendraient du temps, mais ils sont à peu près certains que quelque part dans l’image occupée se trouve une galaxie plus ancienne que l’humanité n’a jamais vue, probablement 500 ou 600 millions d’années après le Big Bang.

“Il faut un peu de temps pour déterrer ces galaxies”, a déclaré l’astrophysicien Garth Illingworth à l’Université de Californie à Santa Cruz. “Ce sont les choses que vous ne pouvez presque pas voir ici, les plus petits points rouges.”

“C’est absolument spectaculaire, absolument incroyable”, a-t-il ajouté. “C’est tout ce dont nous avons rêvé dans un télescope comme celui-ci.”

Webb est considéré comme le successeur du très réussi, mais vieillissant télescope spatial Hubble. Hubble remonte à 13,4 milliards d’années. Il a trouvé la signature des ondes lumineuses d’une galaxie extrêmement brillante en 2016. Les astronomes mesurent à quelle distance ils regardent en années-lumière, une année-lumière étant de 5,8 billions de miles (9,3 billions de kilomètres).

“Webb peut voir en arrière dans le temps juste après le Big Bang en recherchant des galaxies qui sont si éloignées que la lumière a mis plusieurs milliards d’années pour arriver de ces galaxies à nos télescopes”, a déclaré Jonathan Gardner, scientifique adjoint du projet Webb. lors d’une conférence de presse en juin.

La vue la plus profonde du cosmos “n’est pas un record qui durera très longtemps”, a déclaré le scientifique du projet Klaus Pontoppidan lors du briefing, car les scientifiques devraient utiliser le télescope Webb pour aller encore plus loin.

À 21 pieds (6,4 mètres), le miroir en forme de fleur plaqué or de Webb est le plus grand et le plus sensible jamais envoyé dans l’espace. Il est composé de 18 segments, dont l’un a été frappé par un micrométéoroïde plus gros que prévu en mai. Quatre frappes précédentes de micrométéoroïdes sur le miroir étaient plus petites. Malgré les impacts, le télescope a continué à dépasser les exigences de la mission, avec pratiquement aucune perte de données, selon la NASA.

La NASA collabore sur Webb avec les agences spatiales européenne et canadienne.

“Je suis maintenant vraiment excité car ce progrès spectaculaire augure bien d’atteindre le prix ultime pour de nombreux astronomes comme moi: identifier” Cosmic Dawn “le moment où l’univers a été baigné pour la première fois dans la lumière des étoiles”, Richard Ellis, professeur d’astrophysique à University College Londres, a déclaré par e-mail.