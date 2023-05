Loin du G-7, les puissances non occidentales cherchent la paix en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Le sommet des dirigeants des nations du Groupe des Sept au Japon qui se tient à la fin de cette semaine a une question en tête de son ordre du jour : l'Ukraine. Le président Biden et ses alliés dans ce petit club amical de puissances industrialisées sont unis dans leur désir de soutenir les plans de Kiev pour reprendre le contrôle de grandes étendues de son territoire perdues lors de l'invasion russe. Avant le sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un tour rapide à Rome, Berlin, Paris et Londres – les capitales des membres européens du G-7 – pour obtenir un soutien et de nouveaux engagements en matière d'aide militaire, y compris des avions de combat. Les délibérations dans la ville japonaise d'Hiroshima, où se tient le sommet, comprendront des discussions sur les moyens d'augmenter la pression sur la Russie. Zelensky devrait se téléporter virtuellement dans la procédure.

Mais des questions difficiles se profilent. Même au sein du G-7 – sans doute le bloc majeur le plus uni sur la scène mondiale – les points de vue divergent sur la manière dont soutien lointain car l’Ukraine peut aller, ou dans quelle mesure la Russie doit être vaincue. Les inquiétudes entourent la contre-offensive ukrainienne imminente. Alors que les diplomates occidentaux et leurs homologues ukrainiens parlent avec confiance en public des gains territoriaux majeurs à l’horizon, nous savons que les responsables américains sont plus sceptiques quant à ce que l’Ukraine peut accomplir sur son long front avec la Russie. Certains rapports suggèrent que les États-Unis ont même prévu une guerre d’usure indéfinie qui pourrait un jour ressembler au conflit gelé divisant la péninsule coréenne.

Ainsi, alors même que les alliés du G-7 aux vues similaires s’interrogent sur la voie à suivre, d’autres acteurs mondiaux tentent de trouver leurs propres solutions. Presque depuis le début de l’invasion à part entière de la Russie en février 2022, il y a eu un décalage entre la manière dont le conflit est perçu en Europe et en Amérique du Nord et dans de grandes parties du reste du monde, où la solidarité avec l’Ukraine est un un peu plus clairsemé. Une tension narrative s’est installée : alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont juré d’armer l’Ukraine jusqu’au bout, d’autres pays ont fait pression pour une cessation des hostilités et une paix négociée.

Une multitude d’initiatives diplomatiques ont été avancées ces derniers mois. Mercredi, l’envoyé chinois Li Hui, représentant spécial de Pékin pour les affaires eurasiennes, était à Kiev, s’entretenant avec une série de hauts responsables ukrainiens au cours d’un voyage de deux jours avant de poursuivre sa mission dans une poignée d’autres capitales européennes. Sa visite a été précédée plus tôt ce mois-ci par Celso Amorim, conseiller spécial pour les affaires internationales du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a vanté un « club de la paix » non aligné pour négocier une trêve entre la Russie et l’Ukraine. Lula a également déclenché l’ire de Washington en accusant l’Occident de contribuer à alimenter le conflit avec ses livraisons d’armes.

Le paradigme « vieille Europe » contre « nouvelle Europe » est de retour

Les sceptiques pensent que ces efforts sont à moitié cuits et font le jeu de la Russie. Mais de nombreux hommes d’État du monde veulent encore le donner il y a. Jeudi, des sources du Vatican ont confirmé que le pape François tenait à envoyer ses propres envoyés à Moscou et à Kiev. Plus tôt dans la semaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la formation d’une délégation de dirigeants de six pays africains – dont ses homologues de la Zambie, du Sénégal, de la République du Congo, de l’Ouganda et de l’Égypte – pour rencontrer séparément Zelensky et le président russe Vladimir Poutine en une tentative « de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur ».

Quatre de ces pays se sont abstenus lors d’un vote de l’ONU l’année dernière qui condamnait l’invasion russe, tandis que l’Afrique du Sud a été accusée par des responsables américains d’avoir prouvé des armes et des munitions à la Russie via un cargo qui a secrètement amarré à une base navale près du Cap en décembre dernier. Le gouvernement de Ramaphosa a nié les allégations ; il maintient une position neutre vis-à-vis de l’Ukraine, bien qu’il ait des liens profonds avec le Kremlin, en partie à cause des années de soutien soviétique au mouvement anti-apartheid sud-africain.

Les responsables ukrainiens sont catégoriques dans la façon dont ils voient ces ouvertures, à l’heure actuelle, avertissant que la Russie n’était pas un véritable interlocuteur et que Poutine pouvait être digne de confiance. « On ne peut pas faire de médiation avec Poutine », a déclaré Zelensky à la télévision italienne le week-end dernier, après avoir rencontré le pape. « Il sait juste comment tuer. Il ne s’agit pas du Vatican, de l’Amérique latine ou de la Chine.

L’initiative de la Chine est sans doute la plus importante, compte tenu de l’influence considérable de Pékin sur Moscou. Mais les analystes considèrent que ses propositions visent essentiellement à préserver un avantage russe et à saper l’Ukraine. « Une défaite totale de la Russie ne sert pas les intérêts chinois, surtout si elle conduit à la disparition de Poutine », a déclaré à CNBC Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis. « La Russie est un partenaire de plus en plus important pour [Chinese President] Xi Jinping. Aucun autre pays ne peut aider à affaiblir le leadership américain dans le monde et à réviser l’ordre international.

Le Brésilien Lula tend la main à la Chine et à la Russie, attisant le malaise américain

Sans surprise, il semble que les efforts de Li à Kiev aient porté peu de fruits. Mercredi, un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères a relayé les discussions du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba avec l’envoyé chinois, affirmant qu’il « a souligné que l’Ukraine n’accepte aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou le gel du conflit » – deux éléments du plan de paix annoncé de la Chine. En file d’attente, des missiles russes sont tombés sur la capitale ukrainienne.

Les responsables ukrainiens s’efforcent de souligner qu’une telle position ne signifie pas qu’ils ne veulent pas la paix. « Notre objectif principal est de résoudre la guerre », m’a dit mercredi la vice-ministre des Affaires étrangères Emine Dzhaparova via Zoom. « Nous sommes la partie la plus intéressée quand il s’agit de paix. » Mais elle a ajouté que les termes de toute trêve entre l’Ukraine et la Russie « ne seraient pas et ne devraient pas être un apaisement de l’agresseur ». Cela signifie un retrait des forces russes de tout le territoire ukrainien qu’elles occupent avant un règlement politique.

Dzhaparova a souligné l’influence démesurée de la Russie dans de nombreux pays du soi-disant Sud global. Elle s’est rendue en Inde le mois dernier, où elle a observé un « déficit d’informations » sur l’Ukraine, compte tenu à la fois de son éloignement géographique de l’Asie du Sud et de l’empreinte de la « pensée d’époque soviétique » qui a persuadé nombre de ses interlocuteurs indiens que l’Ukraine et la Russie étaient finalement partie de la même entité politique ou nationale.

« J’ai dû vraiment faire des efforts pour expliquer que nous ne sommes pas une seule nation, que c’est exactement pourquoi nous avons cette guerre, qui est une guerre existentielle », a-t-elle déclaré, expliquant comment Poutine ne pouvait pas accepter une Ukraine qui se considère comme partie de l’Occident et en tant que « nation européenne ».