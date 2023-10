Loin d’Israël, les Juifs pleurent et prient pour la paix lors des premiers services de Shabbat depuis l’attaque du Hamas

Les Juifs des communautés éloignées d’Israël se sont rassemblés ce week-end dans les synagogues pour leur premier service de Shabbat depuis que les militants du Hamas ont attaqué Israël, déclenchant une guerre en cours. Les rabbins ont mené des prières de paix et ont partagé leur chagrin avec leurs congrégations. Dans de nombreuses synagogues, la sécurité était renforcée.

LE RABBIN DE PITTSBURGH DIT QUE L’ATTAQUE DU HAMAS RESSOURCE DES GÉNÉRATIONS DE TRAUMATISMES POUR LE PEUPLE JUIF

L’attaque meurtrière du Hamas n’est pas un simple événement géopolitique de plus pour le peuple juif, a expliqué un rabbin américain. Cela entraîne des générations de traumatismes viscéraux, en particulier à Pittsburgh – la ville marquée par l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

« Plus de Juifs ont été tués le Shabbat dernier… que n’importe quel autre jour depuis l’Holocauste », a déclaré le rabbin Daniel Fellman du Temple Sinaï, lors du premier service religieux qui a suivi les violences en Israël. « Le Hamas ne veut pas la destruction d’Israël. C’est que le Hamas veut notre destruction, vous et moi.»

« Le monde mérite mieux, le peuple palestinien mérite mieux et nous devons faire mieux. »

Malgré cette angoisse, la congrégation de Fellman – et d’autres à travers le monde – ont tenu compte des paroles d’un soldat israélien qui avait exhorté les fidèles « à aller chanter et danser, à faire en sorte que chaque personne dans le monde nous entende chanter cette prière ce Shabbat ».

Fellman a prêché sur l’histoire biblique du premier meurtre – celui d’Abel par son frère Caïn – et a exhorté à comprendre que tous les humains sont frères et sœurs, y compris les juifs, les chrétiens et les musulmans.

« Ce sont tous nos frères et sœurs, et quand l’un de nous souffre, nous souffrons tous. Si nous ne pouvons pas voir que nous partageons cette terre, que nous partageons l’amour de Dieu… alors nous sommes condamnés à vivre encore et encore la malédiction de Caïn et d’Abel.

Pour le rabbin Seth Adelson de la congrégation Beth Shalom de Pittsburgh, recevoir la nouvelle de l’attaque samedi matin dernier alors qu’il se dirigeait vers le culte a rappelé des souvenirs traumatisants du 27 octobre 2018. Ce sabbat matin a été bouleversé par la nouvelle selon laquelle un homme armé avait attaqué l’arbre voisin. de la synagogue de la Vie et tué 11 personnes de trois congrégations qui s’y réunissaient.

La différence, a-t-il déclaré dans une interview, était que « nous ne pouvions tout simplement pas comprendre l’idée d’une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh ». En comparaison, l’attaque du Hamas la semaine dernière était « tragique, horrible et déchirante, mais elle était crédible ».

Après l’attaque de la synagogue de Pittsburgh, « nous avons senti que toute la communauté nous embrassait », a déclaré Adelson. « L’une des choses que beaucoup d’entre nous ressentent en ce moment, c’est que nous ne ressentons pas cette étreinte. Nous sommes vraiment une communauté en souffrance et nous ne ressentons aucun soutien.

Mais ils continuent à suivre les rythmes de la vie rituelle, a déclaré Adelson. Le service du samedi à Beth Shalom comprend une bar-mitsva, l’initiation d’un jeune homme au passage à l’âge adulte.

« Parfois, nous célébrons, même si nous savons que nous devons faire notre deuil », a-t-il déclaré.

—Peter Smith à Pittsburgh

A BERLIN, SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LES SYNAGOGUES

La police de Berlin, la capitale allemande, a visiblement renforcé la sécurité devant les synagogues alors que les fidèles affluaient vers les services de prière de Shabbat.

Le renforcement des mesures de sécurité intervient en réaction aux tensions mondiales déclenchées par l’attaque du Hamas et le bombardement ultérieur de Gaza par Israël, ainsi qu’aux appels lancés sur les réseaux sociaux à manifester violemment devant les institutions juives en Allemagne.

Dans la communauté Habad de Berlin, dans le quartier berlinois de Wilmersdorf, la rue menant à la synagogue et au centre communautaire adjacent a été bloquée à la circulation. La police et les services de sécurité privés patrouillaient sur le trottoir alors que les fidèles arrivaient au lieu de culte.

Certains hommes portaient leur kippa cachée sous des casquettes de baseball, tandis que d’autres ne portaient pas de calotte jusqu’à ce qu’ils entrent dans la synagogue.

Le rabbin Yehuda Teichtal, chef de la communauté Habad locale, a déclaré vendredi soir à l’Associated Press que « c’est un moment très difficile pour le peuple juif ».

« En même temps, nous resterons unis avec résilience et une confiance totale en Dieu pour un avenir positif », a ajouté Teichtal. « Les terroristes ne veulent rien d’autre que de nous démoraliser : ils ont réalisé le contraire. »

Ses remarques interviennent alors que des centaines de Berlinois se rassemblent devant un autre temple, la synagogue Fraenkelufer, la veille du Shabbat, pour la protéger ainsi que le service de prière qui s’y déroule contre d’éventuelles attaques.

Ils ont brandi des pancartes avec des photos d’Israéliens retenus en otages par le Hamas à Gaza, allumé des bougies et brandi des drapeaux israéliens. Certaines affiches lisent « La vie juive compte » et « Plus jamais ce n’est maintenant ».

— Kirsten Grieshaber à Berlin

DANS LA SEULE SYNAGOGUE D’INDONÉSIE, LE RABBIN APPELLE À LA FIN DES COMBATS

Un rabbin indonésien présent dans la seule synagogue du pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde a appelé samedi à la paix et à la fin des combats dans la guerre entre Israël et le Hamas.

« Nous appelons et prions pour la paix », a déclaré Modechai Ben Avraham, « car lorsque la paix est rétablie dans nos vies, nous pouvons mener n’importe quelle activité et prier en paix ».

Le rabbin, qui a dirigé les prières à la synagogue Shaar Hashamayim dans la ville de Tondano sur l’île de Sulawesi, a déclaré que le conflit n’a pas provoqué d’anxiété ni de sentiment de peur et d’isolement pour la synagogue et ses fidèles « parce que les gens savent que notre communauté se concentre uniquement sur l’accomplissement des services religieux. .»

Shaar Hashamayim est actuellement la seule synagogue d’Indonésie ; il dessert une communauté juive locale d’une cinquantaine de personnes à Tondano depuis 2019. Le judaïsme n’est pas reconnu comme l’une des six grandes religions du pays, mais ses pratiques sont autorisées par la constitution indonésienne.

On estime qu’il y a 550 Juifs indonésiens, vivant pour la plupart dans le nord de Sulawesi, une province abritant plus de 2,6 millions d’habitants, majoritairement chrétiens dans cet archipel à majorité musulmane.

— Fadlan Syam à Tondano, Indonésie

LARMES ET PRIÈRES À LA SYNAGOGUE DE MIAMI BEACH

Alors que ses parents se retranchaient dans leur coffre-fort du nord d’Israël, Juval Porat essayait de rester concentré sur la préparation d’un mélange d’hymnes joyeux et réconfortants pour les premiers services de Shabbat dans sa synagogue de Miami Beach, en Floride, depuis l’attaque du Hamas.

« Pour ma vie, je ne vais pas pleurer », a déclaré le chantre avant les offices du vendredi soir dans le temple Beth Sholom rempli de vitraux. « J’ai besoin d’être fort pour que les autres puissent pleurer. »

Les larmes ont coulé lorsque Porat et les rabbins ont conduit les 300 fidèles à prier pour la paix, pour la sécurité du peuple d’Israël et des soldats qui le défendaient, et en particulier pour les otages.

« C’est la première fois que je pleure », a déclaré Michael Conway, qui portait une kippa blanche ornée de colombes bleues comme symboles de paix.

Les prières en hébreu et en anglais étaient « une chance de libérer l’émotion refoulée de la semaine et d’être avec beaucoup de gens qui savaient ce que je ressens », a-t-il ajouté.

Dans son sermon, le grand rabbin Gayle Pomerantz a nommé ces émotions – la peur, la colère, le choc – qu’Israël et le peuple juif soient confrontés à « un moment existentiel ».

« Nous voulons frapper le Hamas de nos propres mains », a-t-elle déclaré à l’assemblée assise en silence après avoir partagé les témoignages de survivants d’un kibboutz aujourd’hui dévasté où, en tant qu’étudiante, elle avait célébré de nombreux Shabbats.

« Mais la haine ne réparera jamais ce qui est brisé », a-t-elle déclaré, appelant plutôt les fidèles à faire preuve de solidarité et à soutenir les efforts de secours d’Israël.

Le rabbin Robert Davis a fait entendre la même note en allumant une bougie pour commémorer les otages et ceux tués par le Hamas – « les nourrissons, les enfants et les adolescents, les soldats, les spectateurs des concerts et les gens qui attendaient le bus ».

« Il n’y a pas assez de bougies », a déclaré Davis. « Soyons les lumières. »

— Giovanna Dell’Orto à Miami Beach, Floride

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

The Associated Press