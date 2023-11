Loin des projecteurs du monde, 773 civils ont été massacrés au Darfour

Loin des projecteurs du monde, la guerre qui s’étend au Soudan déclenche de nouvelles vagues de déplacements de millions de personnes de Khartoum vers le Darfour, intensifiant ainsi le fardeau des réfugiés qui pèsent sur les pays pauvres situés à ses frontières.

Les travailleurs humanitaires frustrés affirment que le monde ignore l’aggravation de la crise des réfugiés au Soudan alors que l’attention mondiale se tourne vers la guerre entre Israël et le Hamas. Au Soudan, jusqu’à 10 millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers à cause des récents conflits, dont près de six millions depuis le début de la dernière guerre en avril, et la crise est devenue l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, disent-ils.

« Une grande partie du monde, y compris les gouvernements, restent scandaleusement silencieuses », a déclaré Dominique Hyde, un travailleur humanitaire canadien qui est directeur des relations extérieures au HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Il est honteux que les atrocités commises il y a 20 ans au Darfour puissent encore se produire aujourd’hui avec si peu d’attention », a-t-elle déclaré au Globe and Mail lors d’une entrevue ce week-end. « Les gens détournent le regard. Ils oublient le Soudan.

La guerre au Soudan a été brièvement au centre de l’attention mondiale en avril lorsque le Canada et d’autres gouvernements occidentaux ont envoyé des avions dans le pays pour en extraire leurs propres citoyens. Mais après l’évacuation des étrangers, le monde occidental a semblé se désintéresser de cette question.

Les trésors du Soudan dans la ligne de mire

Deux appels de fonds de l’ONU, sollicitant un total de 3,6 milliards de dollars pour la crise humanitaire au Soudan et dans les pays voisins où les réfugiés ont trouvé refuge, ont atteint jusqu’à présent moins de 40 pour cent de leurs objectifs.

La querelle brutale entre l’armée soudanaise et son ancien allié, les forces paramilitaires de soutien rapide, a dégénéré en violence à la mi-avril et n’a cessé de s’aggraver. Alors que la guerre s’intensifie, les RSF ont envahi le Darfour ces dernières semaines, capturant ville après ville, et ont pris le contrôle d’une grande partie de la capitale, Khartoum, forçant un grand nombre de personnes à fuir leurs foyers.

Les agences humanitaires affirment que leur travail au Soudan est entravé par le manque de ressources. Les camps de réfugiés sont extrêmement surpeuplés et ont connu des épidémies de choléra et d’autres maladies.

Dans l’État du Nil Blanc, au sud du Soudan, il y a tellement de personnes déplacées de Khartoum et d’autres endroits que la population a grimpé de près de 50 pour cent. Beaucoup dorment dans des écoles ou dans des maisons locales. Une veuve âgée a permis à 60 personnes de dormir chez elle chaque nuit, a déclaré Mme Hyde.

L’un des plus grands camps de personnes déplacées de l’État, Alagaya, a récemment vu sa population doubler pour atteindre environ 60 000 personnes. Dans tout l’État, environ 1 200 enfants de moins de 5 ans sont morts d’une combinaison de rougeole et de malnutrition depuis mai, en partie à cause de la guerre et de la destruction des centres de santé.

Dans le même temps, l’exode des réfugiés soudanais vers le Soudan du Sud voisin s’accélère considérablement. À l’un des postes frontières de Renk, un centre de transit construit pour 3 000 personnes accueille désormais environ 20 000 réfugiés.

« La situation en matière d’eau et d’assainissement n’attend qu’une épidémie de choléra », a déclaré Mme Hyde. « Il y a du monde partout où l’on marche et la situation ne cesse de s’aggraver. Je fais ce travail depuis 30 ans et c’est probablement l’un des pires que j’ai vu.

Les agences humanitaires tentent d’aider les réfugiés mais manquent tout simplement de ressources, a-t-elle expliqué. « Au Soudan du Sud et au Soudan, le système humanitaire est complètement débordé. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Notre personnel travaille nuit et jour. Le soutien ne suit tout simplement pas le rythme.

Le travail peut être dangereux et pénible. Au moins 45 travailleurs humanitaires ont été tués ou détenus au Soudan au cours des sept derniers mois, selon l’ONU. Les pillages de camions et de bureaux humanitaires sont monnaie courante. Et l’accès au Soudan est souvent difficile. Au dernier décompte, plus de 200 travailleurs humanitaires internationaux attendaient toujours leur visa pour entrer au Soudan.

Le Soudan du Sud, l’un des pays les plus pauvres au monde, fait partie de plusieurs pays voisins aux prises avec un nombre massif de réfugiés soudanais. Le Tchad, l’Éthiopie, la République centrafricaine et l’Égypte en ont également reçu un grand nombre.

Dans l’est du Tchad, l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières a rapporté vendredi que plus de 1 000 réfugiés avaient traversé la frontière depuis le Soudan en une seule journée – le nombre qui arrive normalement en une semaine. Beaucoup arrivent avec des maladies ou de la malnutrition en raison des mauvaises conditions de vie au Soudan, a-t-il indiqué dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Avec peu d’espoir d’emploi ou de revenus dans les camps, certains réfugiés et personnes déplacées sont si désespérés qu’ils sont retournés dans la zone de guerre, où certains ont été tués, a déclaré Mme Hyde.

D’autres se dirigent vers la Libye et la Tunisie, où ils embarquent sur des bateaux fragiles pour tenter de traverser la Méditerranée jusqu’en Europe. Avant la dernière guerre, les Soudanais étaient rarement vus sur les bateaux de réfugiés en Méditerranée, mais cela devient de plus en plus courant, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, alors que les RSF poursuivent leur progression au Darfour et à Khartoum, de plus en plus de rapports font état d’atrocités et d’abus, notamment de morts de civils, d’arrestations arbitraires et de violences sexuelles.

« Nous sommes profondément alarmés par les informations selon lesquelles des femmes et des filles seraient enlevées et détenues dans des conditions inhumaines et dégradantes, proches de celles de l’esclavage, dans les zones contrôlées par les RSF au Darfour, où elles seraient mariées de force et détenues contre rançon », a déclaré la porte-parole du HCR, Liz Throssell. vendredi.

“Certaines sources ont rapporté avoir vu des femmes et des filles enchaînées dans des camionnettes et dans des voitures.”, Le Globe and Mail écrit.