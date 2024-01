Loin de l’Ukraine et de Gaza, une autre guerre vient de tuer 50 000 personnes

Épargnées par des manifestations de rue mondiales ou des querelles sur le financement au Congrès, trois années de guerre au Myanmar ont tué environ 50 000 personnes depuis que l’armée a pris le pouvoir dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

L’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) classe le Myanmar comme la plus violente des 50 guerres qu’il surveille dans le monde, soulignant les centaines de petites milices qui se sont formées pour combattre la junte depuis le coup d’État du 1er février 2021 contre le dirigeant élu. Aung San Suu Kyi.

Le projet a dit Semaine d’actualités il estime le bilan des violences au Myanmar à au moins 47 000 morts depuis lors, dont au moins 8 000 civils, mais affirme que ce chiffre est conservateur et que le bilan total pourrait bien être encore plus élevé de 12 000, dont 2 000 civils supplémentaires.

“Le nombre d’attaques militaires au fil des années a été massif, mais il y a eu une sorte d’augmentation à mesure que les rebelles s’emparent de plus en plus de territoire à la fin de l’année”, a déclaré Andrea Carboni, responsable de l’analyse à l’ACLED, dans un communiqué. un entretien.

Le ministère de l’Information du Myanmar n’a pas répondu aux appels téléphoniques sollicitant des commentaires.

Les combats au Myanmar se sont intensifiés à la fin de l’année dernière alors qu’une alliance de groupes insurgés a réalisé des gains importants contre les forces du chef de la junte Min Aung Hlaing, qui est sous le coup de sanctions occidentales et s’approvisionne principalement en armes de Russie et de Chine. Selon les Nations Unies, quelque 2,3 millions de personnes ont été déplacées à cause de la guerre.

Malgré son impact humain, la guerre a attiré beaucoup moins d’attention que l’Ukraine ou Gaza, que ce soit de la part des gouvernements occidentaux ou des militants et manifestants.

Alors que le nombre de morts signalé en Ukraine est plus élevé qu’au Myanmar depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, et que les combats entre Israël et le Hamas ont été plus intenses depuis que l’attaque du groupe palestinien contre Israël a déclenché la dernière série de conflits dans ce pays, Le 7 octobre, la position du Myanmar en fait également un intérêt stratégique moindre pour les États-Unis et les autres puissances occidentales que l’Europe ou le Moyen-Orient.

Résistance

“Le peuple du Myanmar est épuisé et ne cherche plus de solution extérieure à son problème immédiat. Il s’est rallié et a poursuivi sa campagne de résistance depuis l’intérieur du pays. C’est la seule raison pour laquelle nous pouvons même dire qu’il y a encore de l’espoir. , et ils sont la raison de ce qui semble être une possible avancée récente dans l’affaiblissement de l’emprise de l’armée dans certaines parties du pays », a déclaré Manny Maung, chercheur sur le Myanmar à l’ONG Human Rights Watch. Semaine d’actualités.

« L’économie du Myanmar est en ruine et l’armée continue de commettre des violations des droits humains, notamment des massacres, des détentions arbitraires, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Plutôt que de ressentir la pression de la communauté internationale pour mettre fin à ses violations, la junte militaire semble enhardi de commettre des violations continues des droits de l’homme”, a déclaré Maung.

Des membres des Forces de défense du peuple de Mandalay patrouillent près de la ligne de front au milieu d’affrontements avec la junte militaire du Myanmar dans le nord de l’État de Shan, le 10 décembre 2023. On estime que 50 000 personnes ont été tuées en trois…

Plus

AFP



Google Trends montre à quel point le Myanmar suscite moins d’intérêt que Gaza ou l’Ukraine. Un indice de recherches mondiales au cours du mois dernier pour l’Ukraine variait entre 83 et 100 et pour Gaza entre 30 et 46, mais pour le Myanmar, il était effectivement nul.

Le soutien américain à la guerre en Ukraine et à Israël est soumis à une pression intérieure croissante, certains critiques s’interrogeant sur le coût de la première et d’autres sur la conduite d’Israël dans son assaut contre la bande de Gaza densément peuplée.

Les pays occidentaux ont largement délégué leurs efforts diplomatiques concernant le Myanmar au groupe régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, mais la junte a rejeté ses tentatives de résoudre la crise.

“Le Myanmar est incroyablement complexe et ses dirigeants ne répondent pas aux invitations diplomatiques et autres plus traditionnelles à engager un dialogue”, a déclaré Laetitia van den Assum, ancienne ambassadrice des Pays-Bas en Thaïlande et au Myanmar. Semaine d’actualités. “Vous pouvez engager la junte, mais seulement si vous acceptez ses conditions et abandonnez les vôtres. Cela explique aussi son isolement.”

Carboni, de l’ACLED, a déclaré que le risque d’aggravation du conflit avait augmenté à mesure qu’une armée en difficulté était contrainte de se mettre sur la défensive et devenait de plus en plus dépendante des bombardements et des bombardements.

“Les frappes aériennes et les bombardements font généralement partie des formes de violence les plus meurtrières, tout simplement parce qu’ils sont beaucoup moins précis et, bien sûr, ils se produisent souvent dans des zones peuplées ou dans des villages aux mains des rebelles, ne serait-ce que pour déprimer les populations et les soumettre plutôt que de les vaincre. sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Une capture d’écran d’une carte du conflit au Myanmar conservée par l’Institut international d’études stratégiques montre les attaques et les affrontements armés à travers le pays depuis la mi-2020. Analystes du Centre de données sur la localisation et les événements des conflits armés…

Plus

IISS/ACLED



L’armée birmane a pris le pouvoir après que Suu Kyi, aujourd’hui âgé de 78 ans, ait battu un parti pro-militaire lors d’élections jugées irrégulières. Le coup d’État a mis fin à une tentative de démocratie après des décennies de régime militaire. La junte a condamné Suu Kyi pour des accusations pour lesquelles elle purge des peines de prison cumulées de 27 ans et qui, selon ses partisans, ont été forgées de toutes pièces.

Bien que l’armée ait promis des élections, elle a prolongé à plusieurs reprises l’état d’urgence car elle est soumise à une pression militaire croissante de la part d’ennemis, notamment d’un gouvernement clandestin d’unité nationale et de ses Forces de défense populaires, ainsi que de milices ethniques.

Une carte du conflit au Myanmar maintenue par le Institut international d’études stratégiquesun groupe de réflexion britannique, montre des conflits dans presque toutes les zones peuplées.

“Nous nous engageons à persister dans nos efforts révolutionnaires, en maintenant une coopération et une collaboration sans faille avec nos forces révolutionnaires alliées”, ont déclaré mercredi le gouvernement d’unité nationale et les forces alliées dans un communiqué.