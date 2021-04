Les États-Unis ont signalé que 30% des adultes entièrement vaccinés et près de 50% de la population adulte américaine ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Mais nous sommes encore loin de l’immunité collective. Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 85%.

Pendant ce temps, les gens auront probablement besoin d’une troisième injection de Pfizer / BioNTech dans les 12 mois suivant leur vaccination complète, a déclaré jeudi le PDG de Pfizer Albert Bourla à CNBC. Des injections annuelles peuvent également être nécessaires, a déclaré Bourla.

Les variantes du COVID-19 « joueront un rôle clé » dans la détermination des vaccinations futures qui seront nécessaires, The Hill cite Bourla. Le principal objectif du pays pour le moment devrait être de vacciner la population maintenant pour empêcher la propagation du virus, a-t-il déclaré.

En outre, Fauci a déclaré cette semaine que les gens pourraient avoir besoin de recevoir des injections de rappel pour les vaccins COVID dans un an, lors d’un entretien avec Medhi Hasan de MSNBC. Des données récentes suggèrent que les vaccins de Pfizer et Moderna offrent une protection pendant au moins six mois, a déclaré Fauci.

Également dans l’actualité:

► Près de 6000 «cas révolutionnaires» d’Américains infectés par le coronavirus malgré la vaccination ont été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention – bien moins de 1% des 76 millions d’Américains qui sont entièrement vaccinés.

►Les voyageurs visitant Maui, la deuxième destination de vacances la plus populaire d’Hawaï après Oahu, devront bientôt passer un deuxième test COVID-19 pour contourner la quarantaine obligatoire de l’État.

►Les nouvelles données du gouvernement américain montrent que le pays a enregistré quelque 600 000 décès de plus que d’habitude sur une période de 13 mois. Le COVID-19 a été blâmé pour la plupart de ces décès.

►Le gouverneur du New Hampshire a déclaré que l’État lèverait vendredi son mandat de masque, bien que les communautés et les entreprises individuelles soient autorisées à continuer d’imposer des restrictions.

►Le plus grand système hospitalier du Michigan se tourne vers des tentes pour gérer les soins d’urgence alors qu’il traite un écrasement de patients COVID-19 dans la banlieue de Detroit. Beaumont Health a déclaré qu’il avait plus de 800 patients COVID jeudi, contre 500 il y a deux semaines et 128 à la fin du mois de février.

►La pause dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson est un obstacle sur la voie de la vaccination complète pour les travailleurs de la santé qui comptent sur le vaccin à dose unique pour vacciner plus de 100000 travailleurs agricoles de Floride avant qu’ils ne commencent à migrer vers le nord. Le réseau de la santé, qui a atteint plus de 430 travailleurs agricoles samedi à Immokalee, en Floride, avec le one-shot, s’appuiera désormais sur le vaccin Moderna à deux doses.

►La France est devenue le troisième pays d’Europe après le Royaume-Uni et l’Italie à atteindre le cap indésirable de 100000 décès liés au COVID-19 alors que les nouvelles infections et les décès ont augmenté en raison de variantes du virus.

►Un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’Europe avait dépassé le million de décès dus au COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 564000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 138 millions de cas et plus de 2,97 millions de décès. Plus de 250,99 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 194,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’industrie de la garde d’enfants s’est effondrée pendant le COVID-19, alors le président Joe Biden lui donne 39 milliards de dollars. Lisez l’histoire complète.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Certains experts de la santé craignent que la pause de Johnson & Johnson ne cause de « graves dommages » à la perception du public des vaccins COVID-19

La pause recommandée par le gouvernement américain sur le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 en raison d’un effet secondaire rare restera au moins une autre semaine, après qu’un panel des Centers for Disease Control and Prevention ait décidé mercredi qu’il fallait du temps pour évaluer plus de données.

Avec plus de 3,7 millions d’injections de J&J administrées dans les deux semaines et demie précédant l’arrêt du 13 avril, des informations supplémentaires sur la maladie rare de la coagulation sanguine sont attendues. Mais certains experts de la santé craignent que prolonger la pause ne fasse plus de mal que de bien.

«Lorsque vous avez une longue pause qui n’est pas résolue rapidement, cela suscite l’inquiétude et la peur chez les personnes qui hésitent déjà à se faire vacciner», a déclaré le Dr Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la NYU School of Medicine de New York.

Les experts de la santé craignent non seulement que les gens hésitent davantage à se faire vacciner contre J&J, mais craignent que les gens évitent complètement les vaccins COVID-19. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna autorisés aux États-Unis sont une technologie différente de celle de J & J et de celle d’AstraZeneca, qui a également été associée à des caillots sanguins similaires en Europe.

– Adrianna Rodriguez

Le commissaire à l’éducation de Floride demande aux écoles de rendre les masques facultatifs pour l’année scolaire 2021-2022

Le commissaire à l’éducation de la Floride, Richard Corcoran, a publié mercredi une lettre demandant aux districts scolaires de modifier leurs politiques en matière de masques pour l’année scolaire 2021-2022 afin de rendre les masques facultatifs.

Le ministère de l’Éducation a examiné les données de tout l’État et n’a pas trouvé de corrélation entre les mandats de masque et la présence de COVID-19 dans les écoles, a déclaré Corcoran.

« Les données nous montrent que les politiques de couverture du visage des districts n’ont pas d’impact sur la propagation du virus », a écrit Corcoran, appelant à plus de politiques « chirurgicales – pas de balayage ».

Les familles devraient avoir la possibilité de déterminer si leur enfant porte un masque facial, a déclaré Corcoran. Il a ajouté que les étudiants handicapés et ceux qui apprennent l’anglais sont particulièrement entravés par les politiques de masque «taille unique» et que certaines familles peuvent avoir choisi de retirer leur enfant de l’école en raison du mandat.

Sa lettre se termine par la demande de « districts qui mettent actuellement en œuvre une politique de couverture du visage mandatée (de) réviser leur politique pour qu’elle soit volontaire pour l’année scolaire 2021-2022 ».

– Ryan McKinnon, Sarasota Herald-Tribune

Contribuer: The Associated Press