Loin de la Silicon Valley, les militaires sont le client idéal

SAN CLEMENTE, Californie – Sur les collines vallonnées et tachetées de broussailles de la côte sud de la Californie, où les entrepreneurs de la défense une fois testé des roquettes et des lasers pour le programme de défense antimissile «Star Wars» du président Ronald Reagan , ce qui ressemblait à un gros insecte mécanique a traqué une camionnette blanche.

Récemment, M. Luckey, habillé comme s’il était prêt pour la plage avec une chemise, un short et des tongs de type hawaïen, a rejoint d’autres employés d’Anduril sur le site d’essai de l’entreprise près de Camp Pendleton, un centre de formation maritime.

Alors que le drone décollait et plongeait entre les collines, M. Luckey a déclaré qu’il pouvait suivre un objet et capturer des images détaillées de sept terrains de football plus loin. En utilisant de nombreuses technologies d’intelligence artificielle qui sous-tendent les voitures autonomes, les drones d’Anduril peuvent identifier et suivre les véhicules, les personnes et d’autres objets en grande partie par eux-mêmes.

Les drones ne sont pas armés, mais pourraient être utiles pour la garde de bases ou la reconnaissance. Les mêmes technologies de capteurs qui permettent aux drones de voler seuls pourraient également être utilisées pour identifier des cibles sur un champ de bataille.

M. Luckey, qui a vendu sa société précédente, la start-up de réalité virtuelle Oculus, à Facebook pour 2 milliards de dollars, a ignoré la question de savoir si les entreprises technologiques devraient volontairement travailler avec les communautés militaires et du renseignement.