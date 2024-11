Loin de la course qu’il envisageait autrefois, Joe Biden clôture le concours à Scranton

SCRANTON, Pennsylvanie — Pour Joe Biden, c’est ainsi que cela se termine : entouré d’une mer de visages familiers dans une modeste salle syndicale, à quelques minutes de sa maison d’enfance mais à des kilomètres de l’action réelle.

Le président a fait ce week-end son discours de clôture d’une campagne pour 2024 qu’il a commencée il y a plus d’un an avec de grandes ambitions, pour ensuite le voir lui échapper au cours des mois qui ont suivi – progressivement d’abord, puis, au cours d’une soirée de débat désastreuse, tout à coup.

Là où Biden envisageait autrefois une course qui mènerait à sa réélection triomphale, Kamala Harris l’a depuis remplacé au centre du monde politique, dans un sprint vers le jour du scrutin qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeants démocrates ou à un républicain prêt à anéantir. son héritage le plus rapidement possible.

Et au lieu de cela, Biden passe la dernière partie de cette course au coude à coude et la dernière saison de campagne présidentielle de ses 52 ans de carrière politique à jouer à la marelle entre les spots de campagne dans cet État charnière et son domicile de Wilmington, Delaware, à se battre pour son vice-président dans certains endroits, il est assuré d’être aimé et – surtout – ne peut pas faire de mal.

« Je demande votre soutien à Kamala et Tim Walz », a déclaré Biden à une foule admirative d’environ 150 partisans qui avaient interrompu leurs efforts pour faire sortir le vote, s’entassant dans le siège du syndicat local des charpentiers pour voir le président qui, comme plusieurs l’ont dit, les a toujours soutenus. «Je ne demande pas seulement moi. Je vais partir. Je vous demande de faire quelque chose pour vous et vos familles.

Alors que Biden retournait au Delaware peu de temps après, effectuant une visite habituelle à l’église avant de passer la soirée juste après 18 heures, son vice-président et successeur potentiel s’envolait pour New York pour une apparition surprise dans « Saturday Night Live ».

Les trois événements en Pennsylvanie devraient être les derniers moments de la campagne électorale de Biden avant son retour à la Maison Blanche la veille des élections. Cela contrastait nettement avec le méga-rassemblement organisé par Barack Obama à Philadelphie pour clôturer la course à sa succession en 2016, même s’il n’était pas aussi isolé que celui de George W. Bush. passer le dernier week-end de la course 2008 à Camp David. Biden est allé déjeuner dimanche avec Ted Kaufman, son ancien chef de cabinet et confident politique, dans son country club de Wilmington.

Si ce moment a représenté une déception finale dans une campagne électorale pleine de déceptions pour Biden, il n’a trahi ni amertume ni regret. Biden a apporté son soutien indéfectible à Harris depuis qu’il l’a nommée son successeur après s’être retiré il y a trois mois, même s’il restait personnellement convaincu qu’il aurait pu battre Donald Trump une deuxième fois – et que Harris a de plus en plus gardé ses distances avec un président qui a tombé sur des gaffes embarrassantes et dont les cotes d’approbation sont sous l’eau. Quelques jours plus tôt, il avait ajouté un nouveau casse-tête à la campagne de Harris en traitant apparemment les partisans de Trump de «déchets», bien qu’il ait rapidement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le faire.

Biden, dans ses derniers discours avant le jour du scrutin, a fait l’éloge de Harris, s’assurant de créditer à plusieurs reprises « Kamala et moi » pour le travail accompli au cours de son mandat pour relancer l’économie, élargir l’accès aux soins de santé et attirer de nouveaux investissements dans les infrastructures et les puces informatiques. . Il a cherché à rassurer les travailleurs syndiqués sceptiques sur le fait que Harris serait tout aussi pro-travailliste que lui, leur demandant au moins de faire confiance à sa décision de la soutenir.

Et bien que diminué dans sa capacité à articuler un message clair et cohérent, Biden a démontré pendant deux jours en Pennsylvanie – dans les salles syndicales de Philadelphie et de Scranton – qu’il n’avait pas perdu sa conviction centrale : que la course à la présidentielle n’est rien de moins qu’un combat pour l’élection présidentielle. l’âme du pays.

« À trois jours du jour du scrutin : les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le choix ne pourrait pas être plus clair », a déclaré Biden. « Cet autre gars ne se soucie pas de nous. »

Il était peu probable que les remarques de Biden aient un impact significatif sur la trajectoire globale d’une course qui a depuis longtemps quitté son orbite, servant davantage à enflammer de manière fiable des électeurs bleus dans un État qui devrait dépendre davantage d’une tranche étroite d’indépendants et de républicains aliénés par Donald. Atout.

Alors que « Union Joe » se pressait avec des dirigeants syndicaux et des politiciens de sa ville natale, Harris était au milieu d’un sprint fébrile à travers le reste des États swing, marqué par des rassemblements massifs et des apparitions d’invités de premier plan.

Elle s’est soigneusement concentrée sur l’avenir – adoptant un mantra « tourner la page » qui suggère, de manière pas si subtile, de s’éloigner non seulement de Trump, mais également de l’ère Biden.

« Biden est en toile de fond – cette course doit être autour d’elle et de Trump », a déclaré Dan Sena, un consultant qui a autrefois dirigé le comité de campagne du Congrès démocrate. « Elle ne se présente pas comme colistière de Biden. Elle se présente à la présidence contre Trump.»

Cela a relégué Biden à un rôle d’arrière-plan qu’il a accepté, sinon vraiment apprécié. Le président s’est étroitement coordonné avec la campagne de Harris depuis son abandon, orientant bon nombre de ses événements officiels vers des questions susceptibles de renforcer sa cause tout en lui laissant une large place sur la piste.

Interrogé sur le rôle de Biden, le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a souligné les efforts visant à souligner que le programme des républicains « dévasterait économiquement les familles qui travaillent dur de la classe moyenne » en faisant reculer les principales réalisations nationales du président.

En privé, Biden a envie de faire plus au nom de Harris, motivé par la conviction qu’il a plus de valeur à ajouter et par la reconnaissance que le sort de son propre héritage est directement lié à son élection, selon ses proches alliés.

Mais il est alourdi par le ressentiment persistant des électeurs face au coût de la vie, par un scepticisme bien ancré à l’égard du bilan de son administration et par l’inquiétude qu’à 81 ans, il ne représente plus le parti qu’il dirige.

La semaine dernière, Biden ne s’est pas non plus rendu service, transformant ce qui avait commencé comme un appel de routine pour sortir du vote en une distraction à grand volume avec sa remarque « poubelle ».

La controverse et le débat qui ont suivi sur son intention – Biden a soutenu qu’il faisait référence uniquement au comédien Tony Hinchcliffe, qui avait insulté Porto Rico en le qualifiant d’« île d’ordures » – n’ont fait qu’approfondir la conviction de certains démocrates selon laquelle le président devait rester à l’écart du projet. campagne.

« Joe Biden, que Dieu le bénisse, mais il n’est pas en tête de liste », a déclaré un démocrate proche de la campagne Harris qui a requis l’anonymat pour discuter de ses sentiments privés.

L’épisode a suscité des spéculations sur la possibilité pour Biden d’annuler son voyage du week-end pour éviter le risque de nouvelles gaffes préjudiciables. Et même s’il a finalement traversé les événements sans faux pas majeur, même s’il s’est écarté des remarques préparées à différents moments, les risques étaient évidents.

Biden, au début de son discours à Philadelphie vendredi, a semblé agir comme s’il ne se souvenait pas du nom de l’ancien représentant Bob Brady (démocrate de Pennsylvanie) – le chef de longue date du parti de Philadelphie que Biden avait embrassé sur le tarmac. quelques minutes avant.

« Le gars, si tu as des ennuis, tu es dans un terrier – mec, tu le veux avec toi », a-t-il dit en désignant Brady et en souriant. « Ce type juste là, quel est son nom? »

On ne savait pas s’il était sérieux. Mais cela a provoqué des rires dans la foule et une personne a crié « Bobby ! »

« Bobby, content de te voir mon pote. Vous êtes génial », a répondu Biden. « Je suis sérieux, il est toujours, toujours là. »

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré plus tard que Biden plaisantait en disant qu’il ne connaissait pas le nom de Brady.

Le lendemain, à Scranton, Biden a dévié du scénario après avoir averti que Trump et les Républicains tenteraient de réduire les impôts des riches, disant à la foule que « c’est le genre de gars qu’on aime frapper dans le cul ».

C’est le genre de moment qui a fait grincer des dents les démocrates et alimenté les questions à Washington sur sa capacité à remplir un autre mandat. Biden, lors de sa tentative avortée de réélection, a eu du mal à dynamiser un public agité et à trouver un message cohérent qui pourrait percer, malgré une litanie de réalisations législatives sur lesquelles se présenter. Depuis qu’il a mis fin à sa candidature, il n’a apporté que des modifications mineures à son discours, préférant s’appuyer sur le même ensemble d’anecdotes, de statistiques et d’arguments pour le succès de sa présidence que peu d’électeurs semblent désireux d’entendre.

Mais pendant au moins une journée, devant une foule locale, cette remarque a suscité des rires bruyants dans toute la salle syndicale. Ce genre de réaction, ont rapidement noté les alliés de Biden, montre que le président connaît simplement son public – et conserve une grande partie du charme des cols bleus qui lui a valu la présidence en premier lieu.

C’est un signe, affirment-ils, que Biden a encore plus à donner à un parti qui s’apprête à le laisser derrière lui.

« Je pense qu’il apporte un plus à la campagne », a déclaré Mike Mikus, stratège démocrate de l’État. « Joe Biden s’adresse à de nombreux démocrates, notamment ici en Pennsylvanie, qui ont vu le travail qu’il a accompli. »

En effet, le week-end du président a été rempli de personnes, a-t-il tenu à souligner, qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Et certains signes montrent que Biden conserve encore de formidables talents dans le commerce de détail. Il a fait pleurer la veuve d’un éminent dirigeant syndical en lui remettant par surprise la Médaille présidentielle des citoyens. Plus tard, après être entré dans une autre salle de travail avec un demi-beignet au chocolat dans la bouche, il a interrompu la séance photo pour diriger la salle en chantant « Joyeux anniversaire » à un bénévole du syndicat.

Dans un État où les marges pourraient être très minces, cette touche personnelle peut faire la différence, disent les proches alliés de Biden.

Mais même eux reconnaissent que le parti change, que l’électorat regarde vers l’avenir – et que la place de Biden n’est plus au cœur du parti.

« La plupart des gens qui le soutiennent auraient aimé le voir remporter la victoire, sans avoir à se retirer », a déclaré Mikus. « Mais en fin de compte – et cela s’appliquera à la plupart des électeurs – une fois qu’il aura quitté ses fonctions, ils considéreront sa présidence comme celle d’un accomplissement, l’un des présidents les plus réussis de notre vie. Parfois, cela prend juste un certain temps.

Lauren Egan et Elena Schneider ont contribué à ce rapport.