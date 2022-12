Loin de la Coupe du monde, l’essence du football argentin étend sa portée

BUENOS AIRES – L’essence du football argentin se trouve tard dans la nuit, dans le circuit des matchs des barrios à l’extérieur de Buenos Aires.

Là, de jeunes joueurs depuis des générations se sont fait les dents, rêvant peut-être de s’habiller pour l’équipe nationale du pays, mais divertissant principalement des foules tard le soir et tôt le matin avec un talent intense et sauvage pour le jeu, jouant sur n’importe quel terrain.

“Potrero” est le terme qui résume ce système et ce style, enracinés dans les jeux informels et improvisés nés dans les terrains amateurs terreux du XIXe siècle, bien avant que le football ne devienne une profession avec des clubs d’un milliard de dollars et des salaires de plusieurs millions de dollars. Toutes les légendes argentines l’ont eu dans le sang : Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona, Lionel Messi. Ils ont tous donné des coups de pied dans des potreros, et quand quelqu’un dribble de manière impressionnante ou marque un but incroyable, il est courant que les gens disent : “C’est du potrero”.