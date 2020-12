La province septentrionale de Mazandaran, avec ses forêts et ses terres agricoles, se trouve à quatre heures de route de Téhéran, la capitale, où se concentre la moitié des décès dus aux coronavirus dans le pays. Les hôpitaux de la ville de 10 millions d’habitants sont sous pression et le vaste cimetière de la capitale a du mal à suivre le rythme des morts. Alors que le virus se propage à travers le pays, tuant plus de 54000 personnes dans ce qui est devenu la pire épidémie du Moyen-Orient, les campagnes n’ont pas été épargnées.

Les fossoyeurs de Mazandaran disent que des centaines de personnes sont mortes, mais les chiffres sont difficiles à vérifier car le ministère iranien de la Santé ne fournit plus de ventilation par province. Une destination de vacances populaire avec des hôtels, des villas et des cafés le long de la mer Caspienne, Mazandaran attire des foules de résidents de Téhéran qui cherchent à rompre avec les pressions de la ville. Malgré des interdictions de voyager sporadiques, le flux constant de visiteurs des grandes villes a contribué à propager le virus profondément dans les coins ruraux de la province, bordés de rizières et de vergers de mandarins.

Au début de la pandémie, les autorités craignaient que les funérailles ne provoquent une contamination. Mais Rahimi et ses collègues ont vite appris comment emballer et transporter correctement les corps de ceux qui sont morts du COVID-19, fournissant des rituels et des secours aux survivants.

Après la prière de midi, les familles arrivent au cimetière avec des ambulances. Rahimi et son équipe médicale préparent chaque corps pour le nettoyage nécessaire aux morts musulmans, nécessitant maintenant un désinfectant. Des parents masculins, dont beaucoup portent des masques et des gants, portent le corps pour une courte cérémonie de retour dans le village. Les femmes en tchadors noirs traditionnels plient les genoux, cambrent le dos et pleurent sur la tombe. Certains crient en levant les bras en l’air. Personne ne doit toucher le corps.

Rahimi essaie de garder son travail efficace et non sentimental en récupérant et en lavant le cadavre, en saupoudrant de la poudre de chaux blanche sur la saleté et en plaçant doucement le corps dans la fosse. La mort est pressée: dans l’Islam, l’enterrement doit être fait le plus tôt possible, de préférence dans les 24 heures. En fin de journée, Rahimi met le feu à son équipement contaminé.

Rahimi pense souvent aux familles, comme la mère de 50 ans, Parvin Enayati, décédée du virus quelques jours à peine après que son parent âgé leur a rendu visite à l’hôpital. Son seul réconfort, a-t-il dit, vient de Dieu et du sentiment qu’il facilite la transition des morts au monde à venir.