Le super-héros Spiderman a aidé le monde à plusieurs reprises en le sauvant des extraterrestres et des monstres à plusieurs reprises dans l’univers cinématographique Marvel. Le voir groover sur de la musique folklorique indienne peut sembler aussi bizarre que cela puisse paraître. Une vidéo d’un homme déguisé en spiderman et dansant au Bengale occidental est devenue virale sur Internet. Le clip en question a été tourné à Sonajhuri, Bolpur au Bengale occidental sur ce qui semble être un marché local. Alors que les vendeurs en arrière-plan semblent occupés à vendre des articles, un homme inconnu en costume de Spiderman est vu rejoindre un groupe de danseurs pour divertir les gens.

Avec une musique sereine de Santhali en arrière-plan, l’homme anonyme rejoint le groupe de danseurs folkloriques vêtus de vêtements traditionnels jaunes et rouges similaires. Présentant la riche culture folklorique, toutes les dames du groupe portent des récipients dorés sur le front pour les utiliser comme accessoire. Au début de la vidéo, spiderman les rejoint pour se déplacer en cercle tout en essayant d’imiter la danse régionale.

Soudain, l’anonyme semble regonflé d’énergie alors qu’il ajoute quelques thumkas et jhatkas. Si la vidéo est quelque chose à dire, il semble que le fan de spiderman passe le meilleur moment de sa vie alors qu’il s’immerge pour profiter de la musique de Santhali. Le groupe est également rejoint par un batteur et un autre instrumentiste, qui ne laissent pas la musique s’estomper tout au long de la vidéo. En plus de cela, le groupe de danseurs attire également des passants pour les rejoindre dans la performance.

La vidéo virale a été partagée sur la page Instagram de l’illusion de Kolkata, qui est hautement reconnue pour avoir donné un aperçu de la riche culture bengali en ligne. Tout en partageant la vidéo en ligne, la page a déclaré: “Spiderman s’amuse à Sonajhuri et vibre avec shaotaal naach.” Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Un barrage d’utilisateurs d’Instagram a inondé la section des commentaires de la publication d’émoticônes riantes. Un utilisateur a tagué la célébrité de Spiderman Tom Holland et a demandé s’il s’agissait de sa visite secrète en Inde. « C’est toi Tom Holland ? Est-ce l’une de vos visites culturelles mondiales ? » l’utilisateur a plaisanté. Pendant ce temps, un autre a joué avec le titre des films Marvel Spiderman et a écrit “Spiderman: Got Lost from Home”. La vidéo virale a recueilli plus de 4 000 likes sur l’application de partage de photos.

