L’oignon sera vendu au taux subventionné de Rs 25/Kg à Delhi à partir de lundi

La coopérative NCCF commencera la vente au détail d’oignons du stock régulateur du gouvernement à un taux subventionné de 25 roupies par kg dans la capitale nationale à partir de lundi pour soulager les consommateurs des prix élevés de l’aliment de base de la cuisine, a déclaré dimanche son haut responsable.

La Fédération nationale des coopératives de consommateurs de l’Inde (NCCF) vend déjà des tomates au nom du gouvernement central à un tarif subventionné et elle a désormais pour mandat de vendre au détail des oignons tampons.

Le gouvernement a créé un stock tampon de 3 lakh tonnes d’oignons pour l’exercice 2023-24. Il a également décidé de se procurer 2 lakh tonnes d’oignons supplémentaires pour le tampon cette année.

« Pour commencer, nous allons commencer à vendre au détail des oignons tampons à Delhi. Nous vendrons à un tarif subventionné de 25 roupies par kg via nos fourgonnettes mobiles et deux points de vente », a déclaré à PTI le directeur général du NCCF, Anice Joseph Chandra.

Une dizaine de camionnettes mobiles seront dépêchées lundi dans la capitale nationale et d’autres zones seront couvertes progressivement. NCCF vendra également la marchandise dans ses deux points de vente situés à Nehru Place et Okhla dans la capitale nationale, a-t-elle déclaré.

La NCCF prévoit également de vendre des oignons en ligne via la plateforme ONDC (Open Network for Digital Commerce) et travaille sur les modalités, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a identifié Delhi, Andhra Pradesh, Telangana, Himachal Pradesh et Assam pour l’intervention sur le marché. La disponibilité est améliorée dans ces cinq États en éliminant l’oignon tampon à la fois sur les marchés de gros et de détail.

Sur les marchés de gros, l’oignon tampon est vendu au tarif mandi, tandis que sur les marchés de détail, à un tarif subventionné de 25 roupies par kg. Les ventes au détail commenceront à Delhi à partir de lundi, tandis que dans les quatre autres États, elles commenceront après deux jours, a-t-elle déclaré.

Selon les données officielles, le prix de détail moyen de l’oignon dans toute l’Inde a augmenté de 19 % pour atteindre 29,73 roupies le kg dimanche, contre 25 roupies le kg il y a un an.

À Delhi, le prix de détail de l’oignon est passé de 28 roupies par kg à Rs 37 par kg au cours de la même période.

NCCF vend des tomates à des tarifs subventionnés depuis un mois à Delhi, dans l’Uttar Pradesh et au Rajasthan. Il a commencé à se vendre initialement à Rs 90 le kg lorsque les prix dominaient à plus de Rs 250 le kg sur le marché de détail. Maintenant que les arrivages se sont améliorés, le tarif subventionné a été réduit à Rs 40 le kg.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)