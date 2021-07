La vie imite l’art – même si cet art est parfois parodique. The Onion, une société de médias numériques satirique américaine populaire et une organisation de journaux qui publie des articles sur les nouvelles internationales, nationales et locales est connue pour ses articles trop proches de la maison. Complètement satiriques, les histoires reflètent cependant un scénario très dystopique, presque réel. Et un article de 2011 sur les troupes américaines en Afghanistan a peut-être franchi la ligne de la satire et est devenu très réel – à peine 10 ans plus tard. Le 6 juillet 2021, les États-Unis ont quitté l’aérodrome afghan de Bagram après près de 20 ans en coupant l’électricité et en s’éclipsant dans la nuit sans avertir le nouveau commandant afghan de la base, qui a découvert le départ des Américains plus de deux heures après leur départ, l’armée afghane des responsables ont déclaré à Associated Press.

L’article satirique de The Onion, publié le 18 juillet 2021, se lit comme suit : » Dans ce que les responsables ont dit être le » seul moyen » de sortir de ce qui est devenu une situation » triste et désagréable « , les 100 000 membres du personnel militaire et du renseignement américain se sont glissés. de leurs casernes en pleine nuit dimanche et se sont discrètement glissés hors d’Afghanistan. Les commandants américains ont expliqué leur retrait soudain dans une courte note manuscrite laissée à l’aérodrome de Bagram, leur plus grande base d’opérations du pays. »

« Selon des témoignages de première main, les 90 000 soldats américains stationnés en Afghanistan sont restés allongés dans leur lit en faisant semblant de dormir jusqu’à bien après minuit mardi. Ils se seraient ensuite dirigés sur la pointe des pieds vers une flotte de Humvees, de chars, de voitures blindées et d’avions furtifs en attente; doucement abaissé les portes fermées; et est parti aussi silencieusement que possible pour ne pas réveiller la nation de 30 millions d’habitants », a poursuivi la satire.

Ce n’était pas si éloigné de ce qui s’était réellement passé. L’armée afghane a dévoilé lundi la base aérienne tentaculaire, offrant un rare premier aperçu de ce qui avait été l’épicentre de la guerre américaine pour renverser les talibans et traquer les auteurs d’al-Qaida des attaques du 11 septembre contre l’Amérique. Les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils avaient complètement évacué leur plus grand aérodrome du pays avant un retrait final qui, selon le Pentagone, sera achevé d’ici la fin août.

« Nous avons (entendu) une rumeur selon laquelle les Américains avaient quitté Bagram … et finalement à sept heures du matin, nous avons compris qu’il était confirmé qu’ils avaient déjà quitté Bagram », a déclaré à Associated le général Mir Asadullah Kohistani, le nouveau commandant de Bagram. Presse.

Un tweet comparant les deux articles est également devenu viral – pour l’étrange pouvoir de la prophétie.

Moins de 20 minutes après le départ silencieux des États-Unis vendredi, l’électricité a été coupée et la base a été plongée dans l’obscurité, a déclaré à Associated Press Raouf, le soldat de 10 ans qui a également servi dans les bastions talibans des provinces de Helmand et de Kandahar. L’obscurité soudaine était comme un signal aux pillards, a-t-il dit. Ils sont entrés par le nord, défonçant la première barrière, saccageant les bâtiments, chargeant tout ce qui n’était pas cloué dans des camions. Lundi, trois jours après le départ des États-Unis, les soldats afghans ramassaient toujours des tas d’ordures qui comprenaient des bouteilles d’eau vides, des canettes et des boissons énergisantes vides laissées par les pillards.

Kohistani, quant à lui, a déclaré que les près de 20 ans d’implication des États-Unis et de l’OTAN en Afghanistan étaient appréciés, mais qu’il était maintenant temps pour les Afghans d’intensifier.

« Nous devons résoudre notre problème. Nous devons sécuriser notre pays et reconstruire notre pays de nos propres mains », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici